Kärcher Rain Box
กล่องฝนคาร์เชอร์ที่ยืดได้พร้อมตัวกรองปลอกคอหยดชิ้นส่วนเชื่อมต่อและท่อเป็นชุดสตาร์ทเตอร์ที่พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อที่เหมาะสำหรับการรดน้ำสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
Kärcher Rain Box เป็นชุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการรดน้ำสวนที่มีประสิทธิภาพประหยัดและเป็นไปตามความต้องการ กล่องฝนคาร์เชอร์ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อก๊อก G1 พร้อมชิ้นลด G3 / 4 สำหรับเชื่อมต่อกับก๊อกข้อต่อ 2 ตัวกรอง 1 ตัวท่อน้ำคาร์เชอร์เรนซิสเต็ม 15 เมตร (ประกอบด้วยท่อป้อนข้อมูลและสำหรับการยึดปลอกคอ) ท่อ soaker 10 เมตร , 4 ชิ้น T กับระเบียบ, I- ชิ้น 4, 10 หยดหยดน้ำและ 5 แหลมดินสำหรับการแก้ไขท่อ ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ปลอกคอหยดน้ำสามารถติดตั้งกับท่อKärcher Rain System®และปรับ (0-10 l / h) ตามต้องการ ท่อ soaker หยดน้ำได้ตลอดความยาวทั้งหมดและสามารถปรับได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ทีปรับบน T-piece ระบบทำงานด้วยแรงดันสูงถึง 4 บาร์สามารถปรับให้เข้ากับสวนทุกหลังและทำงานอย่างสมบูรณ์แบบด้วย SensoTimer สำหรับการควบคุมการรดน้ำที่ต้องการ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดสมบูรณ์
- ชุดเริ่มต้นKärcher Rain System®สมบูรณ์
- พร้อมใช้งาน: ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดรวมอยู่ในชุด
หยดคอด้วยปริมาณน้ำระเบียบ
- กำหนดเป้าหมายและต้องการการรดน้ำต้นไม้
การยึดท่อKärcher Rain System®
- การติดตั้งที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ
หยดคอด้วยเข็มรวม
- การติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
หัวฉีดหยดแบบผนึกได้
- ปลอกคอสามารถติดตั้งและนำออกได้อย่างยืดหยุ่นตามที่ต้องการ
จำนวนคอมโพเนนต์ที่จัดการได้
- ไม่ต้องวางแผนอย่างละเอียด
ท่อคาร์เชอร์ Rain System®ในตัว
- มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการวาง
T- ชิ้นที่มีการควบคุมปริมาณน้ำ
- การควบคุมปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับท่อน้ำหยด
เพิ่มขยาย
- สามารถขยายได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนประกอบKärcher Rain System®อื่น ๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|4
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.683
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.84
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- รวมถึงตัวกรอง
- ตัวเชื่อมต่อ T พร้อมระบบควบคุมการไหลของน้ำ: 4 ชิ้นส่วน
- I-เชื่อมต่อ: 4 ชิ้นส่วน
- ท่อหยุดขนาดใหญ่: 5 ชิ้นส่วน
- หยดหัวฉีด: 10 ชิ้นส่วน
- ท่อแหลม: 5 ชิ้นส่วน
- ท่อหยดน้ำ: 10 ม.
- ท่อคาร์เชอร์เรนซิสเต็ม®: 1/2″, 1 x 15 ม.
- เชื่อมต่อ: 2 ชิ้นส่วน
- เคาะอะแดปเตอร์พร้อมตัวลด G1, G3 / 4: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- พุ่มไม้พุ่มไม้
- การปลูกในแถว