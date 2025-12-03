ข้อต่อเชื่อมสายยาง(Universal hose)
ข้อต่อเชื่อมสายยางอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่าย
ข้อต่อเชื่อมสายยางอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่ายและสะดวกสบายสำหรับการเชื่อมตัว
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- สำหรับการจัดการง่าย
ใช้งานได้ทุกที่
- เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
สำหรับการเชื่อมต่อหรือซ่อมแซม 2 ท่อ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|เส้นผ่าศูนย์กลาง
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.041
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.049
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|65 x 39 x 39
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน