ข้อต่อเชื่อมสายยาง(Universal hose)

ข้อต่อเชื่อมสายยางอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่ายและสะดวกสบายสำหรับการเชื่อมตัว

คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • สำหรับการจัดการง่าย
ใช้งานได้ทุกที่
  • เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
สำหรับการเชื่อมต่อหรือซ่อมแซม 2 ท่อ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.041
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.049
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 65 x 39 x 39
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน