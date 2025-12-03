หัวฉีด Multifunction spray gun set plus

หัวฉีด Multifunction spray gun set plus หัวฉีดปรับได้ 4 แบบ คุณภาพดี ออกแบบมาเพื่อการรดน้ำสวนหลากหลายรูปแบบ ปืนฉีดอเนกประสงค์พร้อมข้อต่อก๊อกและข้อต่อ 2 ตัวพร้อมด้ามจับ (อันหนึ่งมี Aqua Stop)

คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
  • มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการฉีดพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
  • ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
  • การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
  • เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
  • รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
  • สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
  • สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก
Aqua Stop
  • สำหรับการถอดอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยจากท่อโดยไม่ต้องสาด
ข้อต่ออเนกประสงค์ (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
  • เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ระบบตะขอและห่วง
  • ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.22
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.349
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 192 x 70 x 162

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 4
  • ด้ามจับหมุนได้
  • ล็อคที่จับ
  • ระเบียบการไหลของน้ำ
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
  • องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
  • สำหรับการทำความสะอาดใบ
  • สำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่ละเอียดอ่อนเช่น ต้นกล้า
  • พุ่มไม้พุ่มไม้