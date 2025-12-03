หัวฉีด Multifunction spray gun set plus
หัวฉีด Multifunction spray gun set plus หัวฉีดปรับได้ 4 แบบ คุณภาพดี ออกแบบมาเพื่อการรดน้ำสวนหลากหลายรูปแบบ ปืนฉีดอเนกประสงค์พร้อมข้อต่อก๊อกและข้อต่อ 2 ตัวพร้อมด้ามจับ (อันหนึ่งมี Aqua Stop)
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
- มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการฉีดพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
- ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
- รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
- สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก
Aqua Stop
- สำหรับการถอดอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยจากท่อโดยไม่ต้องสาด
ข้อต่ออเนกประสงค์ (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ระบบตะขอและห่วง
- ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.22
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.349
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|192 x 70 x 162
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 4
- ด้ามจับหมุนได้
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
- องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
- สำหรับการทำความสะอาดใบ
- สำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่ละเอียดอ่อนเช่น ต้นกล้า
- พุ่มไม้พุ่มไม้