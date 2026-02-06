CVH 2-4
บอกลาฝุ่นและเศษขนมปัง: เครื่องดูดฝุ่นมือถือขนาดกะทัดรัด CVH 2-4 พร้อมแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ 4 V พร้อมใช้งานเสมอ พกพาสะดวก และอเนกประสงค์ ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษด้วยแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้: เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ CVH 2-4 พร้อมใช้งานอยู่เสมอและหยิบจับได้อย่างรวดเร็วสำหรับงานทำความสะอาดหลายอย่างในห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือภายในรถยนต์ สามารถขจัดสิ่งสกปรก เช่น เศษผม และฝุ่นได้อย่างง่ายดาย หัวดูดซอกซอน 2-in-1 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะอาดบนพื้นผิวที่บอบบางและในบริเวณที่เข้าถึงยาก การออกแบบที่เบาและกะทัดรัดช่วยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานตามหลักสรีรศาสตร์และถูกสุขลักษณะโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรก ระบบกรอง 2 ขั้นตอนช่วยให้ระบายอากาศเสียได้อย่างสะอาดที่สุด แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ 4 V Kärcher Battery Power ไม่รวมอยู่ในขอบเขตการจัดหา ใช้งานได้กับอุปกรณ์จ่ายไฟแบตเตอรี่ 4 V ของ Kärcher ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
พลังงานแบตเตอรี่ของ Kärcher 4 V: แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมแยกต่างหากความยืดหยุ่นสูงสุดและระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้นด้วยแบตเตอรี่เพิ่มเติม ใช้งานได้ยาวนาน ปลอดภัย และทรงพลังด้วยเซลล์ลิเธียมไอออน ใช้งานได้กับอุปกรณ์จ่ายไฟแบตเตอรี่ 4 V ของ Kärcher ทั้งหมด
กะทัดรัด เรียบง่าย และพร้อมใช้งานทันทีพร้อมใช้งานทุกเวลาและใช้งานได้หลากหลายด้วยอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้จริง
ระบบกรอง 2 ชั้นมีประสิทธิภาพมาก: แผ่นกรอง pre-filter แบบตาข่ายเหล็กสำหรับสิ่งสกปรกหยาบ, แผ่นกรองละเอียดเพื่ออากาศเสียที่สะอาด
ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
- พลังดูดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานทำความสะอาดเล็กๆ ทุกประเภท
อุปกรณ์เสริมที่เป็นประโยชน์
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบางและบริเวณที่เข้าถึงยาก
แผ่นกรองและถังเก็บฝุ่นแบบล้างทำความสะอาดได้
- ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยการล้างน้ำ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|4 V ระบบแบตเตอรี่
|ที่จัดเก็บ (ลิตร)
|0.15
|กำลังไฟเข้า (วัตต์) (วัตต์)
|54
|ระยะเวลาการทำงานในโหมสูงสุด (นาที)
|10
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|nom. 3.6 - 3.7 - สูงสุด 4.2
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|สูงสุด 10 (2,5 แอมป์)
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|0.59
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.153
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|359 x 76 x 77
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- หัวดูดซอกซอนแบบ 2-in-1
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: แผ่นกรอง HEPA (EN 1822: 1998)
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
- ภายในรถยนต์