เครื่องเช็ดกระจก WV 1
เครื่องเช็ดกระจก รุ่น WV 1 ที่มาพร้อมกับขวดสเปรย์และผ้าไมโครไฟเบอร์ คุณจะสามารถทำความสะอาดกระจกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า โดยไม่ทิ้งคราบน้ำหรือรอยขีดข่วน
เครื่องเช็ดกระจก รุ่น WV 1 จากคาร์เชอร์ (Kärcher) ช่วยให้กระจกสะอาดใสไร้คราบน้ำ ทั้งยังประหยัดเวลาและแรงไปได้มหาศาล ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดของขวดสเปรย์และหัวเช็ดกระจกที่รับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทรงพลัง ตัวเครื่องมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย โดยจะทำหน้าที่ดูดน้ำสกปรกออกจากแผ่นกระจกโดยตรง ทำให้ไม่มีน้ำสกปรกหยดเลอะเทอะและไม่ทิ้งรอยคราบน้ำไว้เลย เมื่อเทียบกับวิธีการทำความสะอาดแบบเดิมๆ การเช็ดด้วยเครื่องนี้จะทำได้ง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดและรวดเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า นอกจากนี้ ด้วยระบบแบตเตอรี่ที่แสนสะดวกและดีไซน์ที่กะทัดรัด ยังช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างคล่องตัวสูงสุดในการทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทุกประเภทภายในบ้าน ลองใช้ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง!
คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบา
- สามารถถือได้สะดวก ไม่ทำให้รู้สึกเมื่อย
ขนาดกะทัดรัด กระชับมือ
- อุปกรณ์ขนาดเล็ก ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นผิวเรียบง่ายยิ่งขึ้น
มีการแสดงผลผ่านจอ LED
- จัดการพลังงานได้ง่ายด้วยจอแสดงผล LED พร้อมทั้งสวิตช์เปิด / ปิด พร้อมทั้งแจ้งเวลาที่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
ใช้งานได้หลากหลาย
- เครื่องเช็ดกระจกสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเรียบทุกประเภท เช่น กระเบื้อง กระจก หรือห้องอาบน้ำ
เร็วขึ้นสามเท่า
- เมื่อใช้เครื่องเช็ดกระจกแบบใช้แบตเตอรี่ การทำความสะอาดกระจกจะเร็วกว่าการทำความสะอาดในรูปแบบเดิมๆ ถึง 3 เท่า
ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ทิ้งคราบและไม่มีน้ำหยด
- เมื่อใช้การดูดน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คราบกวนใจจะถูกขจัดทิ้งไปตลอดกาล เพื่อกระจกที่สะอาดแวววาว
ถูกสุขอนามัย
- เทน้ำออกจากถังเก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องสัมผัสกับน้ำทิ้ง
ต้นแบบ
- คุณภาพของคาร์เชอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องเช็ดกระจก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.)
|250
|ความจุถังน้ำเสีย (มล.)
|100
|ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที)
|25
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|150
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|ประมาณ 70
|สี
|สีขาว
|น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก)
|0.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.827
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|250 x 124 x 272
Scope of supply
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง RM 503, 20 มล.
- ผ้าไมโครไฟเบอร์: 1 x
อุปกรณ์
- ปากดูดกว้าง
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นผิวเรียบ
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
- กระจก
- กระเบื้อง
- โต๊ะกระจก
- ผนังกระเบื้อง