เครื่องเช็ดกระจก WV 1

เครื่องเช็ดกระจก รุ่น WV 1 ที่มาพร้อมกับขวดสเปรย์และผ้าไมโครไฟเบอร์ คุณจะสามารถทำความสะอาดกระจกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า โดยไม่ทิ้งคราบน้ำหรือรอยขีดข่วน

เครื่องเช็ดกระจก รุ่น WV 1 จากคาร์เชอร์ (Kärcher) ช่วยให้กระจกสะอาดใสไร้คราบน้ำ ทั้งยังประหยัดเวลาและแรงไปได้มหาศาล ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดของขวดสเปรย์และหัวเช็ดกระจกที่รับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทรงพลัง ตัวเครื่องมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย โดยจะทำหน้าที่ดูดน้ำสกปรกออกจากแผ่นกระจกโดยตรง ทำให้ไม่มีน้ำสกปรกหยดเลอะเทอะและไม่ทิ้งรอยคราบน้ำไว้เลย เมื่อเทียบกับวิธีการทำความสะอาดแบบเดิมๆ การเช็ดด้วยเครื่องนี้จะทำได้ง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดและรวดเร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่า นอกจากนี้ ด้วยระบบแบตเตอรี่ที่แสนสะดวกและดีไซน์ที่กะทัดรัด ยังช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างคล่องตัวสูงสุดในการทำความสะอาดพื้นผิวเรียบทุกประเภทภายในบ้าน ลองใช้ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง!

คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบา
  • สามารถถือได้สะดวก ไม่ทำให้รู้สึกเมื่อย
ขนาดกะทัดรัด กระชับมือ
  • อุปกรณ์ขนาดเล็ก ช่วยให้การทำความสะอาดพื้นผิวเรียบง่ายยิ่งขึ้น
มีการแสดงผลผ่านจอ LED
  • จัดการพลังงานได้ง่ายด้วยจอแสดงผล LED พร้อมทั้งสวิตช์เปิด / ปิด พร้อมทั้งแจ้งเวลาที่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่
ใช้งานได้หลากหลาย
  • เครื่องเช็ดกระจกสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวเรียบทุกประเภท เช่น กระเบื้อง กระจก หรือห้องอาบน้ำ
เร็วขึ้นสามเท่า
  • เมื่อใช้เครื่องเช็ดกระจกแบบใช้แบตเตอรี่ การทำความสะอาดกระจกจะเร็วกว่าการทำความสะอาดในรูปแบบเดิมๆ ถึง 3 เท่า
ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ทิ้งคราบและไม่มีน้ำหยด
  • เมื่อใช้การดูดน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คราบกวนใจจะถูกขจัดทิ้งไปตลอดกาล เพื่อกระจกที่สะอาดแวววาว
ถูกสุขอนามัย
  • เทน้ำออกจากถังเก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องสัมผัสกับน้ำทิ้ง
ต้นแบบ
  • คุณภาพของคาร์เชอร์ไม่เปลี่ยนแปลงในฐานะผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องเช็ดกระจก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้างในการทำความสะอาดของหัวดูดฝุ่น (มม.) 250
ความจุถังน้ำเสีย (มล.) 100
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง (นาที) 25
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) 150
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) ประมาณ 70
สี สีขาว
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก) 0.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.827
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 250 x 124 x 272

Scope of supply

  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: น้ำยาทำความสะอาดหน้าต่าง RM 503, 20 มล.
  • ผ้าไมโครไฟเบอร์: 1 x

อุปกรณ์

  • ปากดูดกว้าง
รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นผิวเรียบ
  • สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก
  • กระจก
  • กระเบื้อง
  • โต๊ะกระจก
  • ผนังกระเบื้อง