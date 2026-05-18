เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA BR 200
KIRA BR 200 หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติจาก Kärcher สามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับแปรงลูกกลิ้งที่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีลวดลายและพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน โดยเน้นความฉลาด ประสิทธิภาพ และความทรงพลังในทุกการใช้งาน
KIRA BR 200 หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติจาก Kärcher ผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยหน้ากว้างในการทำงานที่มากและความเร็วในการเคลื่อนที่สูง จึงสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและหมดจด แม้บนพื้นผิวที่มีลวดลายหรือพื้นไม่เรียบเสมอกัน ด้วยเทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้งที่ช่วยประหยัดเวลา ทำให้สามารถกวาดพื้นและขัดพื้นได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว พร้อมแปรงปัดด้านข้างที่ช่วยให้มั่นใจในความสะอาดจนถึงขอบทาง ระบบมัลติเซนเซอร์ที่ทรงพลังพร้อมวิสัยทัศน์รอบทิศทาง 360 องศา สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง ส่วนที่ยื่นออกมา และพื้นผิวกระจกได้อย่างแม่นยำเพื่อการนำทางที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีสถานีเชื่อมต่อ (Docking Station) ที่จำหน่ายแยกต่างหาก ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นอิสระในการทำงานขั้นสูงสุดด้วยระบบเติมน้ำสะอาด เทน้ำเสีย และชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชันปฏิทินที่ช่วยให้วางแผนงานทำความสะอาดล่วงหน้าได้อย่างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ KIRA BR 200 สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หรือจะควบคุมด้วยตนเองในรูปแบบรถนั่งขับหากจำเป็น ตัวเครื่องมีการเชื่อมต่อผ่าน KIRA Equipment Manager และแอป KIRA Robots ตลอดเวลา ทำให้สามารถบูรณาการเข้ากับขั้นตอนการทำงานเดิมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
สถานีเชื่อมต่อรองรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หุ่นยนต์สามารถเติมทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติ (เติมน้ำสะอาด ระบายน้ำเสีย ล้างถัง และชาร์จแบตเตอรี่) สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้สถานีเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม)
ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ไม่คาดคิดได้อย่างมั่นใจ วางแผนเส้นทางสำรองได้ด้วยตนเอง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ตามต้องการ
การเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานKIRA BR 200 สามารถบูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ การเชื่อมต่อผ่านประตูชัตเตอร์ไฟฟ้า (Roller shutter) และมาตรฐาน VDA 5050 ช่วยให้ทำงานร่วมกับระบบและเครื่องจักรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น เพื่อยกระดับความเป็นอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขั้นสูง
ใช้งานง่าย
- ควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยผ่านหน้าจอสัมผัส
- คำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน เพื่อการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
- ตั้งค่าและใช้งานหุ่นยนต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
เทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้ง
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่สกปรกมากด้วยแรงกดสัมผัสสูงจากลูกกลิ้งแบบทำความสะอาดตัวเองได้
- อัตราการใช้น้ำต่ำ
- กวาดและขัดพื้นได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว
แปรงด้านข้างในตัว
- ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงจนถึงขอบพื้นที่กำแพง
- ส่งสิ่งสกปรกเข้าสู่ช่องทำความสะอาดโดยตรง
- ลดภาระการเก็บงานด้วยตนเองให้เหลือน้อยที่สุด
ระบบนำทางที่แม่นยำและเชื่อถือได้ด้วยระบบมัลติเซนเซอร์
- เซนเซอร์ทรงพลังพร้อมวิสัยทัศน์รอบทิศทาง 360 องศา
- ตรวจจับส่วนที่ยื่นออกมาและพื้นผิวกระจกได้อย่างแม่นยำ
- ระบบเซนเซอร์ตรวจจับและเฝ้าระวังพื้นที่ด้านข้าง
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
- ตรวจจับสิ่งกีดขวาง พื้นต่างระดับ และบุคคลได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สัมผัส
- ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 22.2 No. 336-17 และ IEC 63327
- เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น
รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
- สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือควบคุมด้วยตนเอง
- รองรับการทำความสะอาดเฉพาะจุด (Spot cleaning) ด้วยตนเอง
- สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานได้หลายระดับพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคล
การเชื่อมต่ออัจฉริยะ
- เข้าถึงระบบ KIRA Equipment Manager และแอป KIRA Robots ได้โดยตรง
- ส่งการแจ้งเตือนและข้อความสถานะไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ครอบคลุมทั้งรายงานการทำความสะอาด สถานะเครื่อง แจ้งเหตุขัดข้อง และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (วัตต์)
|2250
|มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง (วัตต์)
|1300
|กำลังมอเตอร์ (วัตต์)
|552
|อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์)
|1500
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|850
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
|215
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|380 - 950
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|1100
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|200 / 220
|ก้านฉีด (ลิตร)
|10
|ถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร)
|9
|สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 4590
|พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม)
|7143
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|100 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|จำนวนแบตเตอรี่
|4
|ประเภทแบตเตอรี่
|ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง)
|24 / 320
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|ประมาณ 4
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|ประมาณ 4.7
|ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม)
|สูงสุด 5.4
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|64.5
|ความกว้างในการเลี้ยวกลับในทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.)
|2.8
|ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%)
|สูงสุด 6
|ความกว้างของทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (มม.)
|สูงสุด 1350
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|630
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|630
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|632.332
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
- รวมถึงยางรีดน้ำ
- แปรงลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน
- แปรงด้านข้าง
- ไฟกระพริบ
อุปกรณ์
- แบตเตอรี่
- ประเภทของปากดูด: Linatex®
- DOSE
- การจ่ายน้ำที่ขึ้นอยู่กับความเร็ว
- หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง
- รองรับการเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จ
- การควบคุม ม้วนประตู
- ทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ระบบ กวาดล่วงหน้าอัตโนมัติ
- พร้อมโหมดขับเอง
- การตั้งค่าที่ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ
- เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
- การตรวจจับสิ่งกีดขวางและการชน
- การหลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติเมื่อพบอุปสรรค
- ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะ
- การสร้างรายงานการทำความสะอาด
- การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ
- ฟังก์ชัน ตั้งเวลา/กำหนดตาราง
- เติมน้ำอัตโนมัติ
- ไฟสีเพื่อแสดงพฤติกรรมและสถานะการทำงานของหุ่นยนต์
- แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
- สวิตช์ลอยไฟฟ้าและกลไก
- พร้อมโหมดการสอน (Teach and Repeat)
- ประเภทแปรง: แปรงทรงกลม
- ปรับระดับแรงกดได้
- แท่งดูดอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่แข็งแรงทนทาน
- เซ็นเซอร์ ความดันลบ สำหรับตรวจจับการอุดตัน
- การตรวจจับ ระดับน้ำยาเคมีในถัง
- การใช้งานแอพ
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: มาตรฐาน VDA 5050
- การจ่ายผงซักฟอก
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวมีลวดลายและไม่เรียบเสมอกัน
- สำหรับพื้นที่กว้างขวางและพื้นที่ส่วนย่อยต่างๆ
- เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ
- เหมาะสำหรับสนามบิน, สถานีรถไฟ, อาคารผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารโลจิสติกส์, ศูนย์นิทรรศการ, หอประชุม, คอนเสิร์ตฮอลล์ และพื้นที่อื่นๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน
- สามารถใช้ในการขนส่ง อุตสาหกรรม และการทำความสะอาดอาคาร