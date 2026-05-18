เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA BR 200

KIRA BR 200 หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติจาก Kärcher สามารถทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับแปรงลูกกลิ้งที่เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีลวดลายและพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน โดยเน้นความฉลาด ประสิทธิภาพ และความทรงพลังในทุกการใช้งาน

KIRA BR 200 หุ่นยนต์ขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติจาก Kärcher ผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยหน้ากว้างในการทำงานที่มากและความเร็วในการเคลื่อนที่สูง จึงสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและหมดจด แม้บนพื้นผิวที่มีลวดลายหรือพื้นไม่เรียบเสมอกัน ด้วยเทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้งที่ช่วยประหยัดเวลา ทำให้สามารถกวาดพื้นและขัดพื้นได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว พร้อมแปรงปัดด้านข้างที่ช่วยให้มั่นใจในความสะอาดจนถึงขอบทาง ระบบมัลติเซนเซอร์ที่ทรงพลังพร้อมวิสัยทัศน์รอบทิศทาง 360 องศา สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง ส่วนที่ยื่นออกมา และพื้นผิวกระจกได้อย่างแม่นยำเพื่อการนำทางที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีสถานีเชื่อมต่อ (Docking Station) ที่จำหน่ายแยกต่างหาก ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นอิสระในการทำงานขั้นสูงสุดด้วยระบบเติมน้ำสะอาด เทน้ำเสีย และชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชันปฏิทินที่ช่วยให้วางแผนงานทำความสะอาดล่วงหน้าได้อย่างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ KIRA BR 200 สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หรือจะควบคุมด้วยตนเองในรูปแบบรถนั่งขับหากจำเป็น ตัวเครื่องมีการเชื่อมต่อผ่าน KIRA Equipment Manager และแอป KIRA Robots ตลอดเวลา ทำให้สามารถบูรณาการเข้ากับขั้นตอนการทำงานเดิมได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA BR 200: สถานีเชื่อมต่อ
สถานีเชื่อมต่อ
รองรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หุ่นยนต์สามารถเติมทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติ (เติมน้ำสะอาด ระบายน้ำเสีย ล้างถัง และชาร์จแบตเตอรี่) สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้สถานีเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม)
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA BR 200: ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ไม่คาดคิดได้อย่างมั่นใจ วางแผนเส้นทางสำรองได้ด้วยตนเอง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ตามต้องการ
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA BR 200: การเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐาน
การเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐาน
KIRA BR 200 สามารถบูรณาการเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ การเชื่อมต่อผ่านประตูชัตเตอร์ไฟฟ้า (Roller shutter) และมาตรฐาน VDA 5050 ช่วยให้ทำงานร่วมกับระบบและเครื่องจักรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น เพื่อยกระดับความเป็นอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขั้นสูง
ใช้งานง่าย
  • ควบคุมฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยผ่านหน้าจอสัมผัส
  • คำแนะนำการใช้งานทีละขั้นตอน เพื่อการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย
  • ตั้งค่าและใช้งานหุ่นยนต์ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
เทคโนโลยีแปรงลูกกลิ้ง
  • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่สกปรกมากด้วยแรงกดสัมผัสสูงจากลูกกลิ้งแบบทำความสะอาดตัวเองได้
  • อัตราการใช้น้ำต่ำ
  • กวาดและขัดพื้นได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว
แปรงด้านข้างในตัว
  • ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงจนถึงขอบพื้นที่กำแพง
  • ส่งสิ่งสกปรกเข้าสู่ช่องทำความสะอาดโดยตรง
  • ลดภาระการเก็บงานด้วยตนเองให้เหลือน้อยที่สุด
ระบบนำทางที่แม่นยำและเชื่อถือได้ด้วยระบบมัลติเซนเซอร์
  • เซนเซอร์ทรงพลังพร้อมวิสัยทัศน์รอบทิศทาง 360 องศา
  • ตรวจจับส่วนที่ยื่นออกมาและพื้นผิวกระจกได้อย่างแม่นยำ
  • ระบบเซนเซอร์ตรวจจับและเฝ้าระวังพื้นที่ด้านข้าง
ได้รับการรับรองความปลอดภัย
  • ตรวจจับสิ่งกีดขวาง พื้นต่างระดับ และบุคคลได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สัมผัส
  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน CSA 22.2 No. 336-17 และ IEC 63327
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการสัญจรหนาแน่น
รองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
  • สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือควบคุมด้วยตนเอง
  • รองรับการทำความสะอาดเฉพาะจุด (Spot cleaning) ด้วยตนเอง
  • สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานได้หลายระดับพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคล
การเชื่อมต่ออัจฉริยะ
  • เข้าถึงระบบ KIRA Equipment Manager และแอป KIRA Robots ได้โดยตรง
  • ส่งการแจ้งเตือนและข้อความสถานะไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ครอบคลุมทั้งรายงานการทำความสะอาด สถานะเครื่อง แจ้งเหตุขัดข้อง และอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (วัตต์) 2250
มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังสูง (วัตต์) 1300
กำลังมอเตอร์ (วัตต์) 552
อัตราการกินไฟของมอเตอร์แปรงถ่าน (วัตต์) 1500
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 850
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม) 215
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 380 - 950
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 1100
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 200 / 220
ก้านฉีด (ลิตร) 10
ถังเก็บสิ่งสกปรก (ลิตร) 9
สมรรถนะการทำงานบนพื้นที่ตามทฤษฎี (ตร.ม./ชั่วโมง) สูงสุด 4590
พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดต่อการเติมน้ำ 1 ถัง (ตร.ม) 7143
จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 100 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
จำนวนแบตเตอรี่ 4
ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า/ความจุของแบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง) 24 / 320
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) ประมาณ 4
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) ประมาณ 4.7
ความเร็ว (ระบบอัตโนมัติ) (กม./ชม) สูงสุด 5.4
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 64.5
ความกว้างในการเลี้ยวกลับในทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (ม.) 2.8
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (%) สูงสุด 6
ความกว้างของทางเดิน (โหมดอัตโนมัติ) (มม.) สูงสุด 1350
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 630
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 630
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 632.332
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1944 x 1138 x 1471

Scope of supply

  • แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
  • รวมถึงยางรีดน้ำ
  • แปรงลูกกลิ้ง: 2 ชิ้นส่วน
  • แปรงด้านข้าง
  • ไฟกระพริบ

อุปกรณ์

  • แบตเตอรี่
  • ประเภทของปากดูด: Linatex®
  • DOSE
  • การจ่ายน้ำที่ขึ้นอยู่กับความเร็ว
  • หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง
  • รองรับการเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จ
  • การควบคุม ม้วนประตู
  • ทำความสะอาดอัตโนมัติ
  • ระบบ กวาดล่วงหน้าอัตโนมัติ
  • พร้อมโหมดขับเอง
  • การตั้งค่าที่ง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ
  • เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง
  • การตรวจจับสิ่งกีดขวางและการชน
  • การหลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติเมื่อพบอุปสรรค
  • ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับพื้นที่สาธารณะ
  • การสร้างรายงานการทำความสะอาด
  • การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ
  • ฟังก์ชัน ตั้งเวลา/กำหนดตาราง
  • เติมน้ำอัตโนมัติ
  • ไฟสีเพื่อแสดงพฤติกรรมและสถานะการทำงานของหุ่นยนต์
  • แนวคิดเกี่ยวกับสีและการใช้งานของคาร์เชอร์
  • สวิตช์ลอยไฟฟ้าและกลไก
  • พร้อมโหมดการสอน (Teach and Repeat)
  • ประเภทแปรง: แปรงทรงกลม
  • ปรับระดับแรงกดได้
  • แท่งดูดอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่แข็งแรงทนทาน
  • เซ็นเซอร์ ความดันลบ สำหรับตรวจจับการอุดตัน
  • การตรวจจับ ระดับน้ำยาเคมีในถัง
  • การใช้งานแอพ
  • อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: มาตรฐาน VDA 5050
  • การจ่ายผงซักฟอก
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ KIRA BR 200
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวมีลวดลายและไม่เรียบเสมอกัน
  • สำหรับพื้นที่กว้างขวางและพื้นที่ส่วนย่อยต่างๆ
  • เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะ
  • เหมาะสำหรับสนามบิน, สถานีรถไฟ, อาคารผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารโลจิสติกส์, ศูนย์นิทรรศการ, หอประชุม, คอนเสิร์ตฮอลล์ และพื้นที่อื่นๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน
  • สามารถใช้ในการขนส่ง อุตสาหกรรม และการทำความสะอาดอาคาร
