เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 250
ดีที่สุดในทุกด้าน: เครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการกวาดที่เหนือชั้น พร้อมความสะดวกสบายสูงสุดทั้งในการทำงานและการขับขี่ในทุกพื้นที่เมือง
Kärcher ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุปกรณ์สำหรับงานเทศบาล นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันกว้างขวางทั้งหมดในการพัฒนาเครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 เครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 ที่ออกแบบอย่างดึงดูดใจนี้มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ไม่มีใครเทียบ ด้วยรอบเครื่องยนต์ต่ำ ถังเก็บขยะขนาดใหญ่ 2.5 m³ ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 60 กม./ชม. และความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่ด้วยระบบกันสะเทือนไฮโดร-นิวเมติกและระบบกันสะเทือนล้อเดียว ห้องโดยสารขนาดใหญ่แบบมีแอร์เป็นอุปกรณ์เสริม พร้อมเบาะนั่งสะดวกสบาย และแนวคิดการควบคุมแบบสรีรศาสตร์ที่มีจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันจัดวางอย่างชัดเจนบนวงพวงมาลัย มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจและใช้งานง่าย เครื่อง MC 250 ยังมาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อเพื่อความคล่องตัวสูงสุด และระบบหมุนเวียนน้ำที่มีถังน้ำเสียแยกต่างหาก เครื่องนี้เหมาะสำหรับเมืองและเทศบาลทุกขนาด ดูแลรักษาง่าย และยังโดดเด่นด้วยการปล่อยไอเสียและฝุ่นละอองต่ำมาก
คุณสมบัติและจุดเด่น
ห้องโดยสารสำหรับ 2 คน ขนาดกว้าง ให้ความสะดวกสบายสูง พร้อมมุมมองรอบด้านที่เหมาะสมต่อการทำงานติดตั้งเบาะสุดหรูเพื่อความสบาย ลดความเหนื่อยล้าขณะทำงาน สามารถขึ้น-ลงได้ทั้งสองด้าน พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่ในประตู ปุ่ม Eco สำหรับเริ่มการกวาดทำงาน
โครงสร้างตัวถังปลอดภัย มอบความสะดวกสบายสูงสุดระยะเวลาขนส่งสั้นด้วยความเร็วสูงสุด 60 กม./ชม. ช่วงล่างไฮโดร-นิวแมติก เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ พวงมาลัยทุกล้อแบบสะดวกสบาย เพื่อความคล่องตัวสูงสุด
ถังเก็บขยะขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสของตนถังเก็บขยะสแตนเลส ออกแบบให้ไหลเวียนน้ำได้ดี ปริมาตรมากกว่า 2 ม³ รองรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ระบบกักเก็บน้ำพร้อมถังน้ำแยกมาตรฐาน
ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย
- ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเข้าถึงได้ง่าย
- พร้อมเข้าถึงงานบำรุงรักษาที่ด้านข้างและถังน้ำสะอาดติดตั้งแบบหมุนได้
ระบบกักเก็บน้ำพร้อมถังน้ำแยกมาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ระบบขับเคลื่อน
|ขับเคลื่อน สองล้อ
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|VM
|กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์)
|75
|หน่วยปริมาตร (ลบ.ซม)
|2970
|ทรงกระบอก
|4
|ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
|70
|มาตรฐานการปล่อยไอเสีย
|มาตรฐาน Euro 6e
|ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม)
|60
|หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.)
|2625
|ความกว้างการทำงานพร้อม แปรงข้าง 3 ตัว (มม.)
|2710
|ถังเก็บของเสีย (ลิตร)
|2500
|ถังน้ำ ( /ลิตร)
|120 / 400
|ถังน้ำสะอาด (ลิตร)
|200
|ถัง น้ำสะอาด (ตัวเลือกเสริม) ( )
|390
|ระยะฐานล้อ (มม.)
|1980
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|6000
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|4491 x 1300 x 1999
อุปกรณ์
- ตัวกรองอนุภาค
- ที่นั่งนุ่มสบาย
- ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
- เครื่องทำความร้อน
- วิทยุ
- ไฟเตือนแบบหมุน
- ใช้งานทุกฤดูกาล
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดถนนและพื้นที่เปียก งานบริการฤดูหนาวเบา และงานขนส่ง