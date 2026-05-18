เครื่องกวาดพื้นสำหรับงานเทศบาล MC 250

ดีที่สุดในทุกด้าน: เครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการกวาดที่เหนือชั้น พร้อมความสะดวกสบายสูงสุดทั้งในการทำงานและการขับขี่ในทุกพื้นที่เมือง

Kärcher ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุปกรณ์สำหรับงานเทศบาล นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราลงทุนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันกว้างขวางทั้งหมดในการพัฒนาเครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 เครื่องกวาดดูดฝุ่น MC 250 ที่ออกแบบอย่างดึงดูดใจนี้มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ไม่มีใครเทียบ ด้วยรอบเครื่องยนต์ต่ำ ถังเก็บขยะขนาดใหญ่ 2.5 m³ ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 60 กม./ชม. และความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่ด้วยระบบกันสะเทือนไฮโดร-นิวเมติกและระบบกันสะเทือนล้อเดียว ห้องโดยสารขนาดใหญ่แบบมีแอร์เป็นอุปกรณ์เสริม พร้อมเบาะนั่งสะดวกสบาย และแนวคิดการควบคุมแบบสรีรศาสตร์ที่มีจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันจัดวางอย่างชัดเจนบนวงพวงมาลัย มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจและใช้งานง่าย เครื่อง MC 250 ยังมาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อเพื่อความคล่องตัวสูงสุด และระบบหมุนเวียนน้ำที่มีถังน้ำเสียแยกต่างหาก เครื่องนี้เหมาะสำหรับเมืองและเทศบาลทุกขนาด ดูแลรักษาง่าย และยังโดดเด่นด้วยการปล่อยไอเสียและฝุ่นละอองต่ำมาก

คุณสมบัติและจุดเด่น
ห้องโดยสารสำหรับ 2 คน ขนาดกว้าง ให้ความสะดวกสบายสูง พร้อมมุมมองรอบด้านที่เหมาะสมต่อการทำงาน
ติดตั้งเบาะสุดหรูเพื่อความสบาย ลดความเหนื่อยล้าขณะทำงาน สามารถขึ้น-ลงได้ทั้งสองด้าน พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่ในประตู ปุ่ม Eco สำหรับเริ่มการกวาดทำงาน
โครงสร้างตัวถังปลอดภัย มอบความสะดวกสบายสูงสุด
ระยะเวลาขนส่งสั้นด้วยความเร็วสูงสุด 60 กม./ชม. ช่วงล่างไฮโดร-นิวแมติก เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ พวงมาลัยทุกล้อแบบสะดวกสบาย เพื่อความคล่องตัวสูงสุด
ถังเก็บขยะขนาดใหญ่ที่สุดในคลาสของตน
ถังเก็บขยะสแตนเลส ออกแบบให้ไหลเวียนน้ำได้ดี ปริมาตรมากกว่า 2 ม³ รองรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ระบบกักเก็บน้ำพร้อมถังน้ำแยกมาตรฐาน
ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย
  • ส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเข้าถึงได้ง่าย
  • พร้อมเข้าถึงงานบำรุงรักษาที่ด้านข้างและถังน้ำสะอาดติดตั้งแบบหมุนได้
ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน สองล้อ
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ VM
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) 75
หน่วยปริมาตร (ลบ.ซม) 2970
ทรงกระบอก 4
ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) 70
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย มาตรฐาน Euro 6e
ความเร็วในการขับเคลื่อน (กม./ชม) 60
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน (มม.) 2625
ความกว้างการทำงานพร้อม แปรงข้าง 3 ตัว (มม.) 2710
ถังเก็บของเสีย (ลิตร) 2500
ถังน้ำ ( /ลิตร) 120 / 400
ถังน้ำสะอาด (ลิตร) 200
ถัง น้ำสะอาด (ตัวเลือกเสริม) ( ) 390
ระยะฐานล้อ (มม.) 1980
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก) 6000
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 4491 x 1300 x 1999

อุปกรณ์

  • ตัวกรองอนุภาค
  • ที่นั่งนุ่มสบาย
  • ระบบทำความร้อนและระบบปรับอากาศ
  • เครื่องทำความร้อน
  • วิทยุ
  • ไฟเตือนแบบหมุน
  • ใช้งานทุกฤดูกาล
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดถนนและพื้นที่เปียก งานบริการฤดูหนาวเบา และงานขนส่ง
อุปกรณ์เสริม