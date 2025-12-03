FloorPro High Gloss Crystallising Agent, powder RM 775, 5กก
ผลิตภัณฑ์ ขัดเงา คริสตัล FloorPro High Gloss Crystallising Agent, powder RM 775
ผลิตภัณฑ์ ขัดเงา คริสตัล เพื่อฟื้นฟูพื้นหินอ่อนและหินขัดให้กลับมาว้าว และเงางามเหมือนใหม่ หลังจากการตกผลึก พื้นมีความมันวาวสูงและแข็งและทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|1
|ค่า pH
|1.4
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|5.472
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|225 x 225 x 213
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
- H302 + H312 เป็นอนั ตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผสั ผวิ หนัง
- H318 ทา ลายดวงตาอยา่ งรุนแรง
- P330 ล้างปาก
- P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
- P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/