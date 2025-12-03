FloorPro High Gloss Crystallising Agent, powder RM 775, 5กก

ผลิตภัณฑ์ ขัดเงา คริสตัล FloorPro High Gloss Crystallising Agent, powder RM 775

ผลิตภัณฑ์ ขัดเงา คริสตัล เพื่อฟื้นฟูพื้นหินอ่อนและหินขัดให้กลับมาว้าว และเงางามเหมือนใหม่ หลังจากการตกผลึก พื้นมีความมันวาวสูงและแข็งและทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กก) 5
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 1
ค่า pH 1.4
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 5.472
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 225 x 225 x 213
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
  • H302 + H312 เป็นอนั ตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผสั ผวิ หนัง
  • H318 ทา ลายดวงตาอยา่ งรุนแรง
  • P330 ล้างปาก
  • P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
  • P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/