PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25, 10ลิตร

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25

ขจัดคราบตะกรัน สนิม หินปูน จาก เบียร์และนม คราบจารบี และคราบไข่ขาว ใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงอุณหภูมิ เหมาะสำหรับทำความสะอาดภายในถังบรรจุในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร) 10
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 1
ค่า pH 0.2
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 10.94
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 11.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 230 x 188 x 307
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่ง EC
คำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยตามคำสั่งของ EC
  • H290 อาจกดกร่อนโลหะ
  • H314 ทา ให้ผิวหนงั ไหมอ้ ยา่ งรุนแรงและทา ลายดวงตา
  • P280 สวมถุงมือป้ องกันอุปกรณ์/อุปกรณ์ป้ องกันดวงตา/ชุดป้ องกัน/ ป้ องกันหน้า
  • P305 + P351 + P338 หากเข้าดวงตา ,ล้างด้วยน ้าเป็ นเวลาหลายๆนาที ให้ถอดคอน แทค เลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและท าได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป
  • P310 รีบโทรหาศูนย์พษิ วิทยาหรือแพทย์โรงพยาบาลทันที/
  • P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง )หรือเส้นผม(:ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้ อนท้งั หมด ทันที ล้างผิวหนังด้วยน ้าฝักบัว/
  • P405 เก็บปิ ดล็อคไว้
อุปกรณ์เสริม