LVS 1/2 Bp
เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบไร้สายรุ่น LVS 1/2 Bp ให้พลังดูดดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีตัวกรองระบบไซโคลน ใช้งานได้เอนกประสงค์ ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ พร้อมตัวกรอง HEPA 13 หัวดูดพื้น และหัวดูดซอกซอน
เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบไร้สายรุ่น LVS 1/2 Bp อันทรงพลัง ให้แรงดูดที่ยอดเยี่ยม มาพร้อมหัวดูดซอกซอนและหัวดูดพื้นแบบมีแปรงในตัว (Active floor nozzle) เพื่อการทำความสะอาดพื้นทุกประเภทและพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างหมดจด เทคโนโลยีตัวกรองไซโคลนของ Kärcher ช่วยรักษาแรงดูดให้แรงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วยการออกแบบไร้สายที่กะทัดรัด คล่องตัว และใช้งานได้หลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม การจัดเลี้ยง ร้านค้าปลีก และบริษัทรับทำความสะอาดอาคาร โดยเฉพาะการทำความสะอาดเฉพาะจุดและการใช้งานบนบันไดที่ทำได้อย่างสะดวกสบายไร้ขีดจำกัด ตัวกรอง HEPA 13 ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้มั่นใจว่าสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัยระดับสูงสุด LVS 1/2 Bp ใช้งานง่าย สามารถปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือสำหรับทำความสะอาดโซฟาหรือพื้นผิวต่างๆ ได้ในไม่กี่ขั้นตอน ถังเก็บฝุ่นไม่จำเป็นต้องใช้ถุงกรอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถถอดเททิ้งได้อย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ขนาด 36 โวลต์ที่ทรงพลังจาก Kärcher เครื่องดูดฝุ่นจึงสามารถสร้างผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติและจุดเด่น
คุณภาพระดับมืออาชีพ: แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษเทคโนโลยีตัวกรองไซโคลนที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อแรงดูดที่แรงต่อเนื่องสม่ำเสมอ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (EC Motor) เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและความทนทานต่อการสึกหรอสูง นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดเวลา: ระบบตัวกรองที่ดูแลรักษาง่าย
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่นการทำความสะอาดตามความต้องการ: มีโหมดการทำความสะอาดให้เลือก 3 โหมด กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากทุกพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเฉพาะจุด เคลื่อนไหวได้อย่างไร้ขีดจำกัดและใช้งานได้ยาวนานด้วยแบตเตอรี่ 36 โวลต์
แผ่นกรอง HEPA-13 ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสุขอนามัย ระดับการกรองและการแยกสูง 99.95% ยับยั้งอนุภาคขนาดเล็ก ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
การทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น: มีโหมดการทำงานให้เลือก 3 โหมด
- โหมด Power, โหมด Standard หรือโหมด eco!efficiency
- เลือกแรงดูดให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการทำความสะอาด
- โหมด eco!efficiency: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
ถังเก็บฝุ่นที่ใช้งานสะดวก
- ไม่ต้องใช้ถุงกรองฝุ่น: ยั่งยืนและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- สามารถเทขยะทิ้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรง
- ถังเก็บฝุ่นแบบใสช่วยให้มองเห็นระดับขยะภายในได้ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ
- เหมาะสำหรับวัสดุปูพื้นและพื้นผิวประเภทต่างๆ
- ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งในรูปแบบเครื่องดูดฝุ่นมือถือหรือเครื่องดูดฝุ่นแบบถัง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบันได
หัวดูดพื้นแบบมีแปรงในตัว (Active floor nozzle) หน้ากว้าง 25 เซนติเมตร
- เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทออย่างล้ำลึกถึงเส้นใย
- ทำความสะอาดเส้นใยของพื้นพรมอย่างทั่วถึง และช่วยให้เส้นใยคืนตัวสวยอย่างเห็นได้ชัด
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวแข็งทุกประเภทได้อย่างหมดจด
ติดผนัง
- ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บง่าย
- จัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย
- พร้อมใช้งานเสมอ
ตัวยึดสำหรับ FlexoMate
มีความคล่องตัวด้วย Kärcher 36 V แพลตฟอร์ม
- รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ Kärcher Battery Power+ / Power ขนาด 36 โวลต์ ทุกรุ่น
- แสดงเวลาการทำงานที่เหลืออย่างชัดเจนบนตัวแบตเตอรี่
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายและรวดเร็ว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|0.35
|วัสดุของถังเก็บฝุ่น
|พลาสติก
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|72
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|15
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|350
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|220 / 22
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที)
|โหมด eco! efficiency: / ประมาณ 80 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / ประมาณ 28 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมด eco! efficiency: / ประมาณ 40 (2,5 แอมป์) โหมดพลังสูง: / ประมาณ 14 (2,5 แอมป์)
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|2.5
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|1.95
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.82
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
- หัวดูดพื้นแบบ Active
- หัวดูดตามซอก
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
- ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
- ติดผนัง
อุปกรณ์
- โหมด eco! efficiency
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดทุกพื้นอย่างทั่วถึง ตั้งแต่พื้นแข็งไปจนถึงพรม
- สะดวกสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในสำนักงาน ในโถงทางเดิน และบนบันได
- เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟ
- เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ร้านค้าปลีกหรือโรงภาพยนตร์
- ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำความสะอาดภายในรถอย่างทั่วถึง