LVS 1/2 Bp

เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบไร้สายรุ่น LVS 1/2 Bp ให้พลังดูดดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีตัวกรองระบบไซโคลน ใช้งานได้เอนกประสงค์ ปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ พร้อมตัวกรอง HEPA 13 หัวดูดพื้น และหัวดูดซอกซอน

เครื่องดูดฝุ่นแห้งแบบไร้สายรุ่น LVS 1/2 Bp อันทรงพลัง ให้แรงดูดที่ยอดเยี่ยม มาพร้อมหัวดูดซอกซอนและหัวดูดพื้นแบบมีแปรงในตัว (Active floor nozzle) เพื่อการทำความสะอาดพื้นทุกประเภทและพื้นผิวสิ่งทอได้อย่างหมดจด เทคโนโลยีตัวกรองไซโคลนของ Kärcher ช่วยรักษาแรงดูดให้แรงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วยการออกแบบไร้สายที่กะทัดรัด คล่องตัว และใช้งานได้หลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม การจัดเลี้ยง ร้านค้าปลีก และบริษัทรับทำความสะอาดอาคาร โดยเฉพาะการทำความสะอาดเฉพาะจุดและการใช้งานบนบันไดที่ทำได้อย่างสะดวกสบายไร้ขีดจำกัด ตัวกรอง HEPA 13 ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้มั่นใจว่าสะอาดตามมาตรฐานสุขอนามัยระดับสูงสุด LVS 1/2 Bp ใช้งานง่าย สามารถปรับแรงดูดได้ 3 ระดับ และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นมือถือสำหรับทำความสะอาดโซฟาหรือพื้นผิวต่างๆ ได้ในไม่กี่ขั้นตอน ถังเก็บฝุ่นไม่จำเป็นต้องใช้ถุงกรอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถถอดเททิ้งได้อย่างถูกสุขลักษณะ ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ขนาด 36 โวลต์ที่ทรงพลังจาก Kärcher เครื่องดูดฝุ่นจึงสามารถสร้างผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติและจุดเด่น
LVS 1/2 Bp: คุณภาพระดับมืออาชีพ: แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
คุณภาพระดับมืออาชีพ: แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีตัวกรองไซโคลนที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อแรงดูดที่แรงต่อเนื่องสม่ำเสมอ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (EC Motor) เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและความทนทานต่อการสึกหรอสูง นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดเวลา: ระบบตัวกรองที่ดูแลรักษาง่าย
LVS 1/2 Bp: ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่โดดเด่น
การทำความสะอาดตามความต้องการ: มีโหมดการทำความสะอาดให้เลือก 3 โหมด กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากทุกพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเฉพาะจุด เคลื่อนไหวได้อย่างไร้ขีดจำกัดและใช้งานได้ยาวนานด้วยแบตเตอรี่ 36 โวลต์
LVS 1/2 Bp: แผ่นกรอง HEPA-13 ที่มีประสิทธิภาพสูง
แผ่นกรอง HEPA-13 ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อสุขอนามัย ระดับการกรองและการแยกสูง 99.95% ยับยั้งอนุภาคขนาดเล็ก ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการทดสอบ DIN EN 1822:2019
การทำความสะอาดที่ยืดหยุ่น: มีโหมดการทำงานให้เลือก 3 โหมด
  • โหมด Power, โหมด Standard หรือโหมด eco!efficiency
  • เลือกแรงดูดให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการทำความสะอาด
  • โหมด eco!efficiency: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
ถังเก็บฝุ่นที่ใช้งานสะดวก
  • ไม่ต้องใช้ถุงกรองฝุ่น: ยั่งยืนและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  • สามารถเทขยะทิ้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรง
  • ถังเก็บฝุ่นแบบใสช่วยให้มองเห็นระดับขยะภายในได้ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ
  • เหมาะสำหรับวัสดุปูพื้นและพื้นผิวประเภทต่างๆ
  • ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งในรูปแบบเครื่องดูดฝุ่นมือถือหรือเครื่องดูดฝุ่นแบบถัง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบันได
หัวดูดพื้นแบบมีแปรงในตัว (Active floor nozzle) หน้ากว้าง 25 เซนติเมตร
  • เพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทออย่างล้ำลึกถึงเส้นใย
  • ทำความสะอาดเส้นใยของพื้นพรมอย่างทั่วถึง และช่วยให้เส้นใยคืนตัวสวยอย่างเห็นได้ชัด
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวแข็งทุกประเภทได้อย่างหมดจด
ติดผนัง
  • ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บง่าย
  • จัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย
  • พร้อมใช้งานเสมอ
ตัวยึดสำหรับ FlexoMate
  • ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บง่าย
  • จัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย
  • พร้อมใช้งานเสมอ
มีความคล่องตัวด้วย Kärcher 36 V แพลตฟอร์ม
  • รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ Kärcher Battery Power+ / Power ขนาด 36 โวลต์ ทุกรุ่น
  • แสดงเวลาการทำงานที่เหลืออย่างชัดเจนบนตัวแบตเตอรี่
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายและรวดเร็ว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 0.35
วัสดุของถังเก็บฝุ่น พลาสติก
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 72
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 15
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 350
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 220 / 22
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (/นาที) โหมด eco! efficiency: / ประมาณ 80 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมดพลังสูง: / ประมาณ 28 (5 แอมแปร์ชั่วโมง) โหมด eco! efficiency: / ประมาณ 40 (2,5 แอมป์) โหมดพลังสูง: / ประมาณ 14 (2,5 แอมป์)
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 2.5
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 1.95
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 3.82
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 186 x 250 x 1150

Scope of supply

  • รุ่น: ไม่รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • จำนวนท่อดูด: 1 ชิ้นส่วน
  • หัวดูดพื้นแบบ Active
  • หัวดูดตามซอก
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
  • ไส้กรองฝุ่นแบบ HEPA: ไส้กรอง HEPA 13
  • ติดผนัง

อุปกรณ์

  • โหมด eco! efficiency
LVS 1/2 Bp
LVS 1/2 Bp

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดทุกพื้นอย่างทั่วถึง ตั้งแต่พื้นแข็งไปจนถึงพรม
  • สะดวกสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างในสำนักงาน ในโถงทางเดิน และบนบันได
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟ
  • เหมาะสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ร้านค้าปลีกหรือโรงภาพยนตร์
  • ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำความสะอาดภายในรถอย่างทั่วถึง
อุปกรณ์เสริม