เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 12/1 eco!efficiency
Kärcher T 12/1 Eco! Efficiency ใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ เหมาะสำหรับทำความสะอาดตามโรงแรมและร้านอาหารสำนักงานร้านค้าโรงพยาบาลและครัวเรือน มีสวิตช์แบบ step-on
T 12/1 Eco! Efficiency เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มาตรฐานพร้อมถุงกรองเส้นใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยให้ปริมาณถุงกรองสูงขึ้นถึงสามเท่า ประสิทธิภาพของมอเตอร์ การไหลของอากาศและระบบตัวกรองแบบ 6 ขั้นตอน ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทำให้สูญเสียพลังดูดน้อย จุดศูนย์ถ่วงต่ำให้ความเสถียร สายไฟสามารถหมุนไปมาระหว่างที่เก็บสายเคเบิลหรือที่ตะขอสายเคเบิลแบบดึงออกเพื่อจัดเก็บที่รวดเร็วเมื่อเปลี่ยนสถานที่บ่อยครั้งเช่น ทำความสะอาดวัตถุในโรงแรม ฯลฯ คุณสมบัติพิเศษ: หัวดูดพื้นเสียบเข้ากับที่ยึดอุปกรณ์เสริม (ที่ด้านหลังของเครื่อง) และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่สมบูรณ์ที่เครื่องหลังเลิกงาน ท่อดูดที่สามารถปรับความยาวได้ ระบบสายดูดแบบคลิปล็อคใหม่ (เปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ) T 12/1 Eco! Efficiency สามารถต่อหัวแปรงดูดฝุ่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้ทันที ในกรณีที่มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษตัวกรอง HEPA ซึ่งเก็บอนุภาคละเอียดมาก (อัตราการกักเก็บ 99.95%) สามารถติดตั้งได้ (แทนที่ตัวกรองอากาศมาตรฐาน) นอกเหนือจากถุงกรองกระดาษ
คุณสมบัติและจุดเด่น
การประหยัดพลังงานไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อน!
- ใช้พลังงานต่ำ (500 วัตต์)
- ประหยัดพลังงานมากถึง 40% พร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงพร้อมกัน
ช่องเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
- สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
เสียงเบา
- เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่ไวต่อเสียงรบกวนเนื่องจากมีเสียงเบา
- สามารถใช้งานทำความสะอาดในเวลากลางคืนได้
ซ่อมบำรุงง่าย
- เปลี่ยนสายไฟได้ง่ายและรวดเร็วแม้ไม่มีความรู้ล่วงหน้า
- ลดเวลาในการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|185 / 18.5
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|46
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|500
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|12
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|12
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|60
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|6.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|8.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 505 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
- ตัวกรองหลักแบบตะกร้า: ผ้าฟลีซ (Fleece)
อุปกรณ์
- วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติก
- ช่องเก็บสายไฟในตัว
- ตะขอเก็บสายไฟ
- สายไฟแบบเสียบปลั๊ก: มาตรฐาน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในบริเวณที่ไวต่อเสียง รวมทั้งเวลากลางคืน