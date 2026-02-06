เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 12/1 eco!efficiency

Kärcher T 12/1 Eco! Efficiency ใหม่เป็นเครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ เหมาะสำหรับทำความสะอาดตามโรงแรมและร้านอาหารสำนักงานร้านค้าโรงพยาบาลและครัวเรือน มีสวิตช์แบบ step-on

T 12/1 Eco! Efficiency เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มาตรฐานพร้อมถุงกรองเส้นใยสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยให้ปริมาณถุงกรองสูงขึ้นถึงสามเท่า ประสิทธิภาพของมอเตอร์ การไหลของอากาศและระบบตัวกรองแบบ 6 ขั้นตอน ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทำให้สูญเสียพลังดูดน้อย จุดศูนย์ถ่วงต่ำให้ความเสถียร สายไฟสามารถหมุนไปมาระหว่างที่เก็บสายเคเบิลหรือที่ตะขอสายเคเบิลแบบดึงออกเพื่อจัดเก็บที่รวดเร็วเมื่อเปลี่ยนสถานที่บ่อยครั้งเช่น ทำความสะอาดวัตถุในโรงแรม ฯลฯ คุณสมบัติพิเศษ: หัวดูดพื้นเสียบเข้ากับที่ยึดอุปกรณ์เสริม (ที่ด้านหลังของเครื่อง) และสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่สมบูรณ์ที่เครื่องหลังเลิกงาน ท่อดูดที่สามารถปรับความยาวได้ ระบบสายดูดแบบคลิปล็อคใหม่ (เปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ) T 12/1 Eco! Efficiency สามารถต่อหัวแปรงดูดฝุ่นที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้ทันที ในกรณีที่มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษตัวกรอง HEPA ซึ่งเก็บอนุภาคละเอียดมาก (อัตราการกักเก็บ 99.95%) สามารถติดตั้งได้ (แทนที่ตัวกรองอากาศมาตรฐาน) นอกเหนือจากถุงกรองกระดาษ

คุณสมบัติและจุดเด่น
การประหยัดพลังงานไม่เคยสนุกเท่านี้มาก่อน!
  • ใช้พลังงานต่ำ (500 วัตต์)
  • ประหยัดพลังงานมากถึง 40% พร้อมประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงพร้อมกัน
ช่องเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
  • สายไฟจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอสำหรับการเคลื่อนย้าย
เสียงเบา
  • เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่ไวต่อเสียงรบกวนเนื่องจากมีเสียงเบา
  • สามารถใช้งานทำความสะอาดในเวลากลางคืนได้
ซ่อมบำรุงง่าย
  • เปลี่ยนสายไฟได้ง่ายและรวดเร็วแม้ไม่มีความรู้ล่วงหน้า
  • ลดเวลาในการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 185 / 18.5
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 46
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 500
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 12
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 60
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 6.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 8.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 505 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
  • ตัวกรองหลักแบบตะกร้า: ผ้าฟลีซ (Fleece)

อุปกรณ์

  • วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติก
  • ช่องเก็บสายไฟในตัว
  • ตะขอเก็บสายไฟ
  • สายไฟแบบเสียบปลั๊ก: มาตรฐาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 12/1 eco!efficiency
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 12/1 eco!efficiency

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในบริเวณที่ไวต่อเสียง รวมทั้งเวลากลางคืน
อุปกรณ์เสริม