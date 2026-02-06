เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded
เสียงเงียบเป็นพิเศษ ทนทาน และยั่งยืน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 45%* มอบประสิทธิภาพการดูดที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 จาก Kärcher ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 45% ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดระดับเฟิร์สคลาส ความยั่งยืน ความทนทาน และอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่โดดเด่น แม้จะมีพลังดูดสูง แต่รุ่น T 15/1 ทำงานที่ระดับเสียงเพียง 52 dB(A) ซึ่งทำให้มันทำงานได้เงียบมาก เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในช่วงเวลากลางวันและในพื้นที่ที่ไวต่อเสียง ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด มีที่จับแบบพับได้สะดวกเพื่อการเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์ ถังเก็บฝุ่นมีความจุ 15 ลิตร ความทนทานและความแข็งแรงของเครื่องสามารถเห็นได้จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น โครงสร้างตัวเครื่อง, ถังเก็บฝุ่น, กันชน และล้อขนาดใหญ่ หัวดูดแคบที่รวมอยู่ในชุดสามารถเก็บในที่เก็บอุปกรณ์บนตัวเครื่องทำให้สะดวกต่อการหยิบใช้ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตัวกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมได้อีกด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ยั่งยืนและทนทาน: ใช้วัสดุรีไซเคิล 45%การผลิต: ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการปล่อย CO₂
เงียบสุดๆ: การทำงานเงียบแทบจะไร้เพียง 52 dB(A)เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในเวลากลางวัน ลดมลพิษทางเสียงแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเครียดหรือความเสียหายจากการได้ยินเสียง
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เล็กกะทัดรัด และใช้งานง่ายการเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์:สามารถขนย้ายใกล้ตัวได้ ที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบายโค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์ ประหยัดพื้นที่และใช้งานได้อย่างชาญฉลาด: เก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย
สายไฟแบบเสียบปลั๊ก
- เปลี่ยนสายไฟหลักได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแม้จะไม่มีความรู้มาก่อน
- สามารถดำเนินกระบวนการทำความสะอาดต่อไปได้อย่างราบรื่น
- หลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุนการบริการ
โรลม้วนเก็บสายไฟด้วยมือ
- สามารถจัดเก็บสายไฟได้ในเวลาไม่นาน
- ประหยัดเวลา: จัดเก็บสายไฟได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- สายไฟไม่พันกันและม้วนเก็บได้ตลอด
น้ำหนักเบา
- เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้ใช้มือเดียว
- สะดวกต่อการพกพาข้ามขั้นบันได
แนวคิดการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ปุ่มเปิด/ปิดขนาดใหญ่
- การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเท้าหรือมือ
- ตำแหน่งตั้งเครื่องที่สะดวกสำหรับการเก็บที่เป็นระเบียบ
สามารถสั่งซื้อตัวกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมได้
- สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่ต้องการสุขอนามัย
- ระดับการกรองสูงถึง: 99.995%
ตัวกรองหลักแบบตะกร้า
- ทนทาน แข็งแรง และยั่งยืน
- ผลิตจากผ้า fleece.
- ซักด้วยมือได้ที่อุณหภูมิ 30 °C และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
- หัวดูดแคบสามารถเก็บได้สะดวกในตัวเครื่อง
- การเก็บที่ประหยัดพื้นที่และพร้อมใช้งานเสมอ
- การขนย้ายเครื่องและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและสะดวก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|185 / 18
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|40
|ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์)
|585
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|15
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|12
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|52
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|6.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|10.124
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|440 x 250 x 410
* ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
Scope of supply
- ความยาวสายดูด: 2 ม.
- มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 505 มม.
- วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
- หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
- หัวดูดตามซอก
- จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
- ตัวกรองหลักแบบตะกร้า: ผ้าฟลีซ (Fleece)
อุปกรณ์
- วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติกที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล
- ระบบเก็บสายไฟอัจฉริยะ
- สายไฟแบบเสียบปลั๊ก: มาตรฐาน
- ด้ามจับแบบพับได้ตามหลักสรีรศาสตร์
- ตำแหน่งจัดเก็บหัวดูดพื้น
- ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
- พื้นเรียบ
- พื้นปูพรม
- การทำความสะอาดในช่วงกลางวัน