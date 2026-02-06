เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded

เสียงเงียบเป็นพิเศษ ทนทาน และยั่งยืน: เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 45%* มอบประสิทธิภาพการดูดที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 จาก Kärcher ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 45% ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต สร้างความประทับใจด้วยพลังดูดระดับเฟิร์สคลาส ความยั่งยืน ความทนทาน และอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่โดดเด่น แม้จะมีพลังดูดสูง แต่รุ่น T 15/1 ทำงานที่ระดับเสียงเพียง 52 dB(A) ซึ่งทำให้มันทำงานได้เงียบมาก เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในช่วงเวลากลางวันและในพื้นที่ที่ไวต่อเสียง ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด มีที่จับแบบพับได้สะดวกเพื่อการเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์ ถังเก็บฝุ่นมีความจุ 15 ลิตร ความทนทานและความแข็งแรงของเครื่องสามารถเห็นได้จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น โครงสร้างตัวเครื่อง, ถังเก็บฝุ่น, กันชน และล้อขนาดใหญ่ หัวดูดแคบที่รวมอยู่ในชุดสามารถเก็บในที่เก็บอุปกรณ์บนตัวเครื่องทำให้สะดวกต่อการหยิบใช้ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตัวกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมได้อีกด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded: ยั่งยืนและทนทาน: ใช้วัสดุรีไซเคิล 45%
ยั่งยืนและทนทาน: ใช้วัสดุรีไซเคิล 45%
การผลิต: ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยลดการปล่อย CO₂
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded: เงียบสุดๆ: การทำงานเงียบแทบจะไร้เพียง 52 dB(A)
เงียบสุดๆ: การทำงานเงียบแทบจะไร้เพียง 52 dB(A)
เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในเวลากลางวัน ลดมลพิษทางเสียงแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเครียดหรือความเสียหายจากการได้ยินเสียง
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded: การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เล็กกะทัดรัด และใช้งานง่าย
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เล็กกะทัดรัด และใช้งานง่าย
การเคลื่อนย้ายตามหลักสรีรศาสตร์:สามารถขนย้ายใกล้ตัวได้ ที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายที่สะดวกสบายโค้งงอตามหลักสรีรศาสตร์ ประหยัดพื้นที่และใช้งานได้อย่างชาญฉลาด: เก็บได้รวดเร็วและง่ายดาย
สายไฟแบบเสียบปลั๊ก
  • เปลี่ยนสายไฟหลักได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแม้จะไม่มีความรู้มาก่อน
  • สามารถดำเนินกระบวนการทำความสะอาดต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • หลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุนการบริการ
โรลม้วนเก็บสายไฟด้วยมือ
  • สามารถจัดเก็บสายไฟได้ในเวลาไม่นาน
  • ประหยัดเวลา: จัดเก็บสายไฟได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
  • สายไฟไม่พันกันและม้วนเก็บได้ตลอด
น้ำหนักเบา
  • เคลื่อนย้ายได้สะดวกแม้ใช้มือเดียว
  • สะดวกต่อการพกพาข้ามขั้นบันได
แนวคิดการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • ปุ่มเปิด/ปิดขนาดใหญ่
  • การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเท้าหรือมือ
  • ตำแหน่งตั้งเครื่องที่สะดวกสำหรับการเก็บที่เป็นระเบียบ
สามารถสั่งซื้อตัวกรอง HEPA 14 ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นออปชั่นเสริมได้
  • สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ที่ต้องการสุขอนามัย
  • ระดับการกรองสูงถึง: 99.995%
ตัวกรองหลักแบบตะกร้า
  • ทนทาน แข็งแรง และยั่งยืน
  • ผลิตจากผ้า fleece.
  • ซักด้วยมือได้ที่อุณหภูมิ 30 °C และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
  • หัวดูดแคบสามารถเก็บได้สะดวกในตัวเครื่อง
  • การเก็บที่ประหยัดพื้นที่และพร้อมใช้งานเสมอ
  • การขนย้ายเครื่องและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและสะดวก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 185 / 18
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 40
ประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ (วัตต์) 585
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 15
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 12
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 52
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 6.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 10.124
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 440 x 250 x 410

* ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด ไม่รวมอุปกรณ์เสริม

Scope of supply

  • ความยาวสายดูด: 2 ม.
  • มือจับโค้ง: ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พร้อมตัวควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 505 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: เหล็ก, ชุบโครเมียม
  • หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปลี่ยนรูปแบบได้
  • หัวดูดตามซอก
  • จำนวนถุงกรอง: 1 ชิ้นส่วน
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ไส้กรองป้องกันมอเตอร์
  • ตัวกรองหลักแบบตะกร้า: ผ้าฟลีซ (Fleece)

อุปกรณ์

  • วัสดุของถังเก็บฝุ่น: พลาสติกที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล
  • ระบบเก็บสายไฟอัจฉริยะ
  • สายไฟแบบเสียบปลั๊ก: มาตรฐาน
  • ด้ามจับแบบพับได้ตามหลักสรีรศาสตร์
  • ตำแหน่งจัดเก็บหัวดูดพื้น
  • ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมในตัว
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded
เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง T 15/1 Corded

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับใช้ในงานโรงแรม จัดเลี้ยง ขายปลีก และทำความสะอาดอาคาร
  • พื้นเรียบ
  • พื้นปูพรม
  • การทำความสะอาดในช่วงกลางวัน
อุปกรณ์เสริม