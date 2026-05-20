เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22

เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX Directive 2014/34/EU โดยเป็นเครื่องดูดฝุ่นในระดับ Dust Class H (ฝุ่นอันตรายสูง) ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิดที่ถูกกำหนดให้เป็น Zone 22

เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด ATEX Directive 2014/34/EU ของสหภาพยุโรป โดยสถาบันทดสอบอิสระที่มีชื่อเสียงอย่าง IBExU สำหรับใช้ในการกำจัดฝุ่นที่จุดติดไฟได้และฝุ่นอันตรายประเภท Dust Class H ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด Zone 22 ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรับรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง โดยเครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้งรุ่นป้องกันการระเบิดนี้ มีการออกแบบระบบต่อลงกราวด์อย่างสมบูรณ์แบบ (Fully Earthed Design) พร้อมอุปกรณ์เสริมที่นำไฟฟ้า ช่วยป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge) ด้วยถังบรรจุขนาด 75 ลิตร ที่ผลิตจากสเตนเลสสตีลและชุดฐานล้อที่แข็งแรงพร้อมด้ามจับแบบปรับระดับได้ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายฝุ่นจำนวนมาก สิ่งสกปรกขนาดใหญ่ หรือของเหลว ออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีชุดตัวกรองนิรภัย (Safety Filter Set) ที่ช่วยให้มั่นใจว่าวัสดุที่ถูกดูดเข้าไปจะถูกกำจัดทิ้งได้อย่างปลอดภัย รายการอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ประกอบด้วย: แผ่นกรองฝุ่นแบบแบน (Safety Flat Pleated Filter): สำหรับฝุ่น Class H โดยเฉพาะ มีความทนทานสูงด้วยการเคลือบสาร PTFE พิเศษ และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บฝุ่นได้สูงถึง 99.995%

คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในพื้นที่ Zone 22 ตามข้อกำหนด ATEX Directive 2014/34/EU (รับรองโดยสถาบันทดสอบ IBExU)
ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งานในพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Zone 22) เหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่นอันตราย: รองรับฝุ่นอันตรายมาตรฐาน Dust Class H
มอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่าน
ความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน: รองรับการใช้งานสูงสุด 5,000 ชั่วโมง
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบต่อเนื่อง: พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
ไส้กรองกระดาษแบบแบนนิรภัย (Safety Flat-pleated Filter)
  • รับรองประสิทธิภาพการกักเก็บฝุ่น: มั่นใจด้วยประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.995%
  • ทนทานเป็นพิเศษ: ด้วยการเคลือบสาร PTFE ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความแข็งแกร่ง
  • ผ่านการรับรองสำหรับการดูดฝุ่นอันตราย: ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับฝุ่นอันตรายมาตรฐาน Dust Class H
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที) 61
แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล) 220 / 22
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) 75
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1000
ความกว้าง มาตรฐาน ( ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร) (ม.) 10
วัสดุของสายไฟ วัสดุ ยาง
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 76
สี สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 25.1
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 31.859
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 695 x 540 x 1012

Scope of supply

  • ถุงกรองนิรภัย: 1 ชิ้นส่วน
  • ความยาวสายดูด: 4 ม.
  • ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
  • จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
  • ความยาวท่อดูด: 550 มม.
  • วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
  • มือจับโค้ง: นำไฟฟ้า
  • วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
  • ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
  • หัวดูดตามซอก
  • ถังสเตนเลสสตีล
  • แผ่นกรองจีบแบน: ไฟเบอร์กลาส Fibreglass
  • มือจับสำหรับเข็น

อุปกรณ์

  • ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • ระดับการป้องกัน: I
  • ระบบหยุดล้อบังคับเลี้ยว
  • คลาสฝุ่นละออง: H
  • วัสดุของถังเก็บฝุ่น: สแตนเลส
รูปแบบการใช้งาน
  • เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย: สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด (Zone 22)
  • เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย สำหรับฝุ่น class H เพื่อการกำจัดฝุ่นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ/หรือมีสารก่อมะเร็ง
