เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง NT 75/1 Me Ec H Z22
เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ATEX Directive 2014/34/EU โดยเป็นเครื่องดูดฝุ่นในระดับ Dust Class H (ฝุ่นอันตรายสูง) ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระเบิดที่ถูกกำหนดให้เป็น Zone 22
เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด ATEX Directive 2014/34/EU ของสหภาพยุโรป โดยสถาบันทดสอบอิสระที่มีชื่อเสียงอย่าง IBExU สำหรับใช้ในการกำจัดฝุ่นที่จุดติดไฟได้และฝุ่นอันตรายประเภท Dust Class H ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด Zone 22 ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรับรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง โดยเครื่องดูดฝุ่นชนิดเปียกและแห้งรุ่นป้องกันการระเบิดนี้ มีการออกแบบระบบต่อลงกราวด์อย่างสมบูรณ์แบบ (Fully Earthed Design) พร้อมอุปกรณ์เสริมที่นำไฟฟ้า ช่วยป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge) ด้วยถังบรรจุขนาด 75 ลิตร ที่ผลิตจากสเตนเลสสตีลและชุดฐานล้อที่แข็งแรงพร้อมด้ามจับแบบปรับระดับได้ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายฝุ่นจำนวนมาก สิ่งสกปรกขนาดใหญ่ หรือของเหลว ออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีชุดตัวกรองนิรภัย (Safety Filter Set) ที่ช่วยให้มั่นใจว่าวัสดุที่ถูกดูดเข้าไปจะถูกกำจัดทิ้งได้อย่างปลอดภัย รายการอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น NT 75/1 Me Ec H Z22 ประกอบด้วย: แผ่นกรองฝุ่นแบบแบน (Safety Flat Pleated Filter): สำหรับฝุ่น Class H โดยเฉพาะ มีความทนทานสูงด้วยการเคลือบสาร PTFE พิเศษ และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บฝุ่นได้สูงถึง 99.995%
คุณสมบัติและจุดเด่น
ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในพื้นที่ Zone 22 ตามข้อกำหนด ATEX Directive 2014/34/EU (รับรองโดยสถาบันทดสอบ IBExU)ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งานในพื้นที่จัดเก็บวัสดุที่เสี่ยงต่อการระเบิด (Zone 22) เหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่นอันตราย: รองรับฝุ่นอันตรายมาตรฐาน Dust Class H
มอเตอร์ EC แบบไร้แปรงถ่านความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน: รองรับการใช้งานสูงสุด 5,000 ชั่วโมง
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบต่อเนื่อง: พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า
ไส้กรองกระดาษแบบแบนนิรภัย (Safety Flat-pleated Filter)
- รับรองประสิทธิภาพการกักเก็บฝุ่น: มั่นใจด้วยประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 99.995%
- ทนทานเป็นพิเศษ: ด้วยการเคลือบสาร PTFE ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความแข็งแกร่ง
- ผ่านการรับรองสำหรับการดูดฝุ่นอันตราย: ได้รับการอนุมัติให้ใช้กับฝุ่นอันตรายมาตรฐาน Dust Class H
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|ปริมาณการไหลของอากาศ (ลิตร/วินาที)
|61
|แรงดูด (ม.บาร์/กิโลปาสคัล)
|220 / 22
|ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร)
|75
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1000
|ความกว้าง มาตรฐาน ( )
|เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
|ความยาวสาย (เมตร) (ม.)
|10
|วัสดุของสายไฟ
|วัสดุ ยาง
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|76
|สี
|สีเงิน
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|25.1
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|31.859
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- ถุงกรองนิรภัย: 1 ชิ้นส่วน
- ความยาวสายดูด: 4 ม.
- ประเภทของสายดูด: นำไฟฟ้า
- จำนวนท่อดูด: 2 ชิ้นส่วน
- ความยาวท่อดูด: 550 มม.
- วัสดุของท่อดูด: สแตนเลส
- มือจับโค้ง: นำไฟฟ้า
- วัสดุของถุงกรอง: ผ้าฟลีซ (Fleece)
- ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง: 360 มม.
- หัวดูดตามซอก
- ถังสเตนเลสสตีล
- แผ่นกรองจีบแบน: ไฟเบอร์กลาส Fibreglass
- มือจับสำหรับเข็น
อุปกรณ์
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ระดับการป้องกัน: I
- ระบบหยุดล้อบังคับเลี้ยว
- คลาสฝุ่นละออง: H
- วัสดุของถังเก็บฝุ่น: สแตนเลส
รูปแบบการใช้งาน
- เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย: สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด (Zone 22)
- เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย สำหรับฝุ่น class H เพื่อการกำจัดฝุ่นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ/หรือมีสารก่อมะเร็ง