Crevice nozzle extra long WD *ww

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 1
Standart iç çap (mm) 35
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 350 x 40 x 40
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Koridorlar