Düz katlanmış filtre
Düz katlanmış filtre, WD 4 ila WD 6 aralıkları ve WD 4 ila WD 6 aralıklarındaki Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur. Cihaz üzerinde belirtilmiş filtre kutusuna uygulanan yerleştirme, filtrenin, kirle temas etmeden değiştirilmesine imkan tanır.
Filtre kutusuna yerleştirilen, düz katlanmış filtre, kirle herhangi bir şekilde temas etmeksizin, bilhassa rahat ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir: filtre kutusunu açmanız, filtreyi değiştirip filtre kutusunu kapatmanız yeterlidir! Diğer pratik özellikler: düz katlanmış filtre, sinir bozucu filtre değişimleri için sürekli ara verilmesini gerektirmeden, ıslak ve kuru vakumlu temizlemeye izin verir.
Özellikler ve faydalar
Patentli filtre çıkarma teknolojisi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Kahverengi
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|163 x 104 x 50
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- İnce kir
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- Sıvılar