Filtre kutusuna yerleştirilen, düz katlanmış filtre, kirle herhangi bir şekilde temas etmeksizin, bilhassa rahat ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir: filtre kutusunu açmanız, filtreyi değiştirip filtre kutusunu kapatmanız yeterlidir! Diğer pratik özellikler: düz katlanmış filtre, sinir bozucu filtre değişimleri için sürekli ara verilmesini gerektirmeden, ıslak ve kuru vakumlu temizlemeye izin verir.