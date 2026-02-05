Düz pileli filtre
Özellikle kül ve kuru elektrikli süpürgeler için sağlam, düz katlanır filtre.
Kül ve kuru elektrikli süpürge için özel olarak tasarlanmış sağlam düz kıvrımlı filtre.Sürekli emiş gücü için.
Özellikler ve faydalar
AD 3, AD 2 ve AD 4 Premium Kärcher kül ve kuru elektrikli süpürgeler için uygundur
Sürekli emiş gücü için
Kolayca değiştirilebilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Beyaz
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|197 x 97 x 48
Uygulama alanları
- Külün atılması