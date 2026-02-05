Extension suction tube WD ID 35 *ww

Teknik özellikler

Teknik veriler

Standart iç çap (mm) 35
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 480 x 40 x 40