G 180 Q PC
Özellikler ve faydalar
Hızlı bağlantı
Süngü bağlantısı
Çocuk emniyet kilidi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|548 x 191 x 38
Uyumlu makineler
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car