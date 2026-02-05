10 m PremiumFlex yüksek basınçlı yedek hortum, takılma tehlikelerine son verir. Patentli bükülmez sistem sayesinde, son derece esnektir ve hızlı ve kolay depolamanın yanı sıra işlerinizin kesintisiz yürümesine imkan tanır. Hızlı Bağlantı adaptörü sayesinde, hortum, basınçlı yıkama makinesine çabucak bağlanabilir. PVC ve ftalatsız malzemeden yapılmıştır. Tüketicilere yönelik, K 2 ila K 7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.