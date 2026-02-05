H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Takılmaları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.
10 m PremiumFlex yüksek basınçlı yedek hortum, takılma tehlikelerine son verir. Patentli bükülmez sistem sayesinde, son derece esnektir ve hızlı ve kolay depolamanın yanı sıra işlerinizin kesintisiz yürümesine imkan tanır. Hızlı Bağlantı adaptörü sayesinde, hortum, basınçlı yıkama makinesine çabucak bağlanabilir. PVC ve ftalatsız malzemeden yapılmıştır. Tüketicilere yönelik, K 2 ila K 7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Kolay bağlantı adaptörü
- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Sıcaklık (°C)
|max. 60
|Maksimum basınç (MPa)
|18
|Uzunluk (m)
|10
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|1,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|245 x 245 x 65