Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Döner kalem jet, atmosferik kirleri zahmetsizce temizler ve yosun kaplı ya da havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeylerin hızlı bir şekilde eski haline getirilmesine yardımcı olur. Büyük alanları kapsama özelliği bulunan kir püskürtme makinesi. Tüm Kärcher K5 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.