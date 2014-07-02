K 5 – K 7 sınıfı için kir püskürtücü DB 160
Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.
Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Döner kalem jet, atmosferik kirleri zahmetsizce temizler ve yosun kaplı ya da havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeylerin hızlı bir şekilde eski haline getirilmesine yardımcı olur. Büyük alanları kapsama özelliği bulunan kir püskürtme makinesi. Tüm Kärcher K5 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Dönen nokta jeti
Yüksek basınçla güçlü temizlik
- İnatçı kirlerin hedeflenmiş temizliği.
Süngü bağlantısı
- Son derece kullanıcı dostu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|468 x 51 x 51
Uygulama alanları
- Araçlar
- İnatçı kirler bile
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Yosun