O-Halkası seti
Basınçlı yıkama makineleri aksesuarları için O-halkaları ve emniyet tapalarının kolayca yenilenmesi için yedek O-halkası seti.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|17 x 17 x 13
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi