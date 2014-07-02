O-Halkası seti

Basınçlı yıkama makineleri aksesuarları için O-halkaları ve emniyet tapalarının kolayca yenilenmesi için yedek O-halkası seti.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 17 x 17 x 13
Uyumlu makineler