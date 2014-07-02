T-Racer için yedek nozul

T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.

T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 (T 250, T 300, T 400) cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.

Özellikler ve faydalar
Yüksek basınç
  • Eşit şekilde temizler ve inatçı kirleri çıkarır.
Yüksek basınçla güçlü temizlik
  • Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 90 x 125 x 30