T-Racer için yedek nozul
T-Racer nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli, gri yedek nozuller. K2-K5 (T 250, T 300, T 400) cihaz sınıfları için nozullerin yenilenmesinde uygundur.
Özellikler ve faydalar
Yüksek basınç
- Eşit şekilde temizler ve inatçı kirleri çıkarır.
Yüksek basınçla güçlü temizlik
- Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|90 x 125 x 30