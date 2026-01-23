T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, dış alanlardaki geniş yüzeyler, hızlı ve etkin bir şekilde temizlenebilir. Çift motorlu jet dönüş kolu, geniş yüzeylerdeki kirlerin temizlenmesini sağlar. Püskürtme borusuyla temizlemeye kıyasla, temizlik süresi, neredeyse yarı yarıya azaltılır. Motor kapağı, operatörü ve çevreyi püskürtme suyuna karşı güvenilir bir şekilde korur. Hoverkraft etkisi sayesinde, T-Racer, bilhassa kolay bir şekilde manevra yapabilir. T-Racer Yüzey Temizleyici T 350’in, sürekli basınç ayarı bulunur. Bu, taş ve beton gibi sert yüzeylerin ve ahşap gibi daha hassas yüzeylerin gerekliliklere göre temizlenebileceği anlamına gelir. Ergonomik tutamak, garaj kapıları gibi dikey yüzeylerin optimum düzeyde temizlenmesini sağlar. T-Racer Yüzey Temizleyici T 350, tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K 2 ila K 7 için uygundur.