Turbo döşeme aparatı VC 6 ve DS 5600
Turbo döşemelik aletinin, basınçlı hava ile çalıştırılan döner fırçası, halı havını kaldırır. Bu, vakumlu temizleyicinin kire ulaşıp onu kolayca ortadan kaldırmasına izin verir. Yataklar, döşemelik, kanepeler veya tekstil ürünlerini, derin temizlik hareketiyle temizlemek için uygundur. Aşağıdaki modeller için uygundur: VC 6100, VC 6200, VC 6300 ve DS 5600.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Standart iç çap (mm)
|35
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|200 x 165 x 67
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Döşeme
- Araç içi
- Araba koltukları