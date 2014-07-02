Turbo döşemelik aletinin, basınçlı hava ile çalıştırılan döner fırçası, halı havını kaldırır. Bu, vakumlu temizleyicinin kire ulaşıp onu kolayca ortadan kaldırmasına izin verir. Yataklar, döşemelik, kanepeler veya tekstil ürünlerini, derin temizlik hareketiyle temizlemek için uygundur. Aşağıdaki modeller için uygundur: VC 6100, VC 6200, VC 6300 ve DS 5600.