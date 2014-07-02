Basınçlı hava ile çalıştırılan vakumlu temizlik nozulu; uzun havlı halılar ile kedi ve köpek gibi hayvan tüylerini toplama açısından ideal. Turbo güçlü nozul, vakumlu temizleyiciden gelen havayla çalıştırılır. Temizlik gücü, döner fırçanın hareketiyle önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Dokunun içine işlemiş kir, yukarı çekilir ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılır. Yoğun, kapsamlı ve hijyenik temizlik. VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 ve DS 5600 vakumlu temizleyiciler için uygundur.