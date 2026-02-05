Upholstery nozzle WD/SE

Teknik özellikler

Teknik veriler

Adet (Parça(lar)) 1
Standart iç çap (mm) 35
Süpürme genişliği (mm) 117
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,1
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 110 x 117 x 52
Uygulama alanları
  • Araba koltukları
  • Döşeme
  • Döşemeli mobilyalar
  • Minder