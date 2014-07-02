Uzatma hortumu XH 10
Daha yüksek esneklik için yüksek basınçlı uzatma hortumu, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Dayanıklılık için tekstil örgüsüyle güçlendirilmiş, pirinç konektörlü dolaşmaz hortum.
Basınçlı yıkama makineleriyle kullanımda daha yüksek esneklik için 10 m yüksek basınç uzatma hortumu. Daha kolay çalışma için, basınçlı yıkama makinesi ve hortum arasında kolayca bağlantı yapın. Dayanıklılık için sağlam DN 8 kaliteli tekstil örgüsüyle güçlendirilmiş, pirinç konektörlü dolaşmaz hortum. 160 bar’a kadar basınç ve 60°C’ye kadar sıcaklıklar için uygun uzatma hortumu. Uzatma hortumu ayrıca kimyasal kullanım için de uygundur. Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzunluk (m)
|10
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|240 x 240 x 85