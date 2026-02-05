VP 180
Özellikler ve faydalar
Zaman tasarrufu
- Püskürtme borusunu değiştirmeye gerek yok.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|449 x 43 x 43
2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Araçlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Çitler
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar