Bir serbest bırakma kolu kullanarak, yenilikçi değiştirilebilir başlık Car & Bike, kirle temas etmeden hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir ve şeffaf kasası olağanüstü bir temizlik deneyimi sunar. Akıllı cırt cırtlı tutturucu sayesinde, iki parçalı başlığın kumaş bölümü temizlikten sonra çıkarılabilir ve makinede 60 ° C'de yıkanabilir. Yumuşak mikrofiber bezli basınçlı yıkama fırçası, otomobillerin ve motosikletlerin nazikçe temizlenmesi için idealdir. Deterjan, gerekirse basınçlı suyla uygulanabilir. Yeni şanzımanı sayesinde WB 120, etkili ve kapsamlı temizlik için önceki modellerden daha fazla güce sahiptir. Döner yıkama fırçası, K 2 ila K 7 Sınıflarındaki tüm Kärcher basınçlı yıkayıcılara takılabilir. Ayrı olarak temin edilebilen değiştirilebilir başlık, tüm düz yüzeyler için uygundur veya dirençli yüzeylere özel olarak uyarlanmıştır. Hem WB 120 hem de önceki model WB 100 ile uyumludur.