WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası
Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.
Bir serbest bırakma kolu kullanarak, yenilikçi değiştirilebilir başlık Car & Bike, kirle temas etmeden hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir ve şeffaf kasası olağanüstü bir temizlik deneyimi sunar. Akıllı cırt cırtlı tutturucu sayesinde, iki parçalı başlığın kumaş bölümü temizlikten sonra çıkarılabilir ve makinede 60 ° C'de yıkanabilir. Yumuşak mikrofiber bezli basınçlı yıkama fırçası, otomobillerin ve motosikletlerin nazikçe temizlenmesi için idealdir. Deterjan, gerekirse basınçlı suyla uygulanabilir. Yeni şanzımanı sayesinde WB 120, etkili ve kapsamlı temizlik için önceki modellerden daha fazla güce sahiptir. Döner yıkama fırçası, K 2 ila K 7 Sınıflarındaki tüm Kärcher basınçlı yıkayıcılara takılabilir. Ayrı olarak temin edilebilen değiştirilebilir başlık, tüm düz yüzeyler için uygundur veya dirençli yüzeylere özel olarak uyarlanmıştır. Hem WB 120 hem de önceki model WB 100 ile uyumludur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|296 x 142 x 140
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.