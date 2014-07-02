WB 150 Power fırça
Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30’a kadar zaman tasarrufu sağlar.
WB 150 Güçlü Fırça, araç ya da motosiklet boya işi, cam, kış bahçeleri, garaj kapıları, panjurlar, jaluziler, bahçe mobilyaları, bisikletler vb. gibi hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için mükemmeldir. Yenilikçi yıkama fırçası ile iki adet döner yassı jet nozul, kesintisiz güç ile hassas kuvveti birleştirir. Yeni yüzey temizleyici ile yumuşak yıkama fırçası, yüksek basınç jeti ve el fırçası basıncının etkin bir birleşimiyle etkileyici niteliktedir. Güçlü Fırça ile çalışıldığında, önemli ölçüde enerji ve su tasarrufu etmenin yanı sıra %30’a kadar da zaman tasarrufu sağlanır. Fırça ile birlikte yüksek basınç kullanılarak yapılan hızlı, etkin ve zahmetsiz temizlik, ev ve bahçelerin daha da temiz olmasını sağlar. K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Kompakt dizayn
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|392 x 222 x 211
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Seralar
- Pencereler ve cam yüzeyler
- Perde/panjur
- Karavanlar