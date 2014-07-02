WB 150 Güçlü Fırça, araç ya da motosiklet boya işi, cam, kış bahçeleri, garaj kapıları, panjurlar, jaluziler, bahçe mobilyaları, bisikletler vb. gibi hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için mükemmeldir. Yenilikçi yıkama fırçası ile iki adet döner yassı jet nozul, kesintisiz güç ile hassas kuvveti birleştirir. Yeni yüzey temizleyici ile yumuşak yıkama fırçası, yüksek basınç jeti ve el fırçası basıncının etkin bir birleşimiyle etkileyici niteliktedir. Güçlü Fırça ile çalışıldığında, önemli ölçüde enerji ve su tasarrufu etmenin yanı sıra %30’a kadar da zaman tasarrufu sağlanır. Fırça ile birlikte yüksek basınç kullanılarak yapılan hızlı, etkin ve zahmetsiz temizlik, ev ve bahçelerin daha da temiz olmasını sağlar. K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.