Yüksek kaliteli yedek nozuller, aksesuar nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve K 2 ila K 7 ünite sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyicilerdeki nozullerin yenilenmesi için uygundur. Bağlantı için iki adet kelepçenin yanı sıra, farklı basınçlı yıkama makinesi performans sınıfları için üç çift nozul içerir.