Yedek nozul aksesuarları T 350
Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ila K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesi sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.
Yüksek kaliteli yedek nozuller, aksesuar nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve K 2 ila K 7 ünite sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyicilerdeki nozullerin yenilenmesi için uygundur. Bağlantı için iki adet kelepçenin yanı sıra, farklı basınçlı yıkama makinesi performans sınıfları için üç çift nozul içerir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek basınç
Yüksek basınçla güçlü temizlik
- Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|17 x 17 x 18