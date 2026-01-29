Yıkama Fırçası

İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça

Pratik yıkama fırçası yumuşak kıllara sahiptir ve bu nedenle hassas alanları ve dış alanda ulaşılması zor alanları temizlemek için idealdir. Araba, bahçe mobilyası veya radyatör ızgarası olsun, yıkama fırçası koruyucu temizlik sağlar ve tüm Kärcher K 2 ila K 7 basınçlı yıkayıcılar için uygundur.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 333 x 82 x 164
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Araçlar
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
Aksesuarlar