Yıkama Fırçası
İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça
Pratik yıkama fırçası yumuşak kıllara sahiptir ve bu nedenle hassas alanları ve dış alanda ulaşılması zor alanları temizlemek için idealdir. Araba, bahçe mobilyası veya radyatör ızgarası olsun, yıkama fırçası koruyucu temizlik sağlar ve tüm Kärcher K 2 ila K 7 basınçlı yıkayıcılar için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|333 x 82 x 164
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Araçlar
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları