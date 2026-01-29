Pratik yıkama fırçası yumuşak kıllara sahiptir ve bu nedenle hassas alanları ve dış alanda ulaşılması zor alanları temizlemek için idealdir. Araba, bahçe mobilyası veya radyatör ızgarası olsun, yıkama fırçası koruyucu temizlik sağlar ve tüm Kärcher K 2 ila K 7 basınçlı yıkayıcılar için uygundur.