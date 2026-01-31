RM 44 bisiklet temizleyici, 500ml
Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağı etkili bir şekilde çıkartır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (ml)
|500
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|8
|Ağırlık (kg)
|0,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|70 x 70 x 240
Ürün
- Made in Germany
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
Uygulama alanları
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bisikletler