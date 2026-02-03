OC Handheld Compact, esnek ve mobil kullanım için kompakt, el tipi bir orta basınçlı temizleyicidir. Entegre lityum iyon pil ve harici su kaynakları için 5 metrelik emiş hortumu sayesinde, elektrik veya su bağlantısından bağımsız olarak temizlik yapabilirsiniz – hareket halindeyken ve evin her yerinde kullanım için idealdir. Geri çekilebilir saplı hafif, yenilikçi tasarım, yerden tasarruf sağlayan saklama ve kolay taşıma imkanı sunar. 2 kademeli basınç ayarı ile basınç yaklaşık 6 ila 15 bar arasında ayarlanabilir, bu da hassas yüzeyleri temizlemek veya pil çalışma süresini 30 dakikaya kadar uzatmak için idealdir. LED gösterge, mod ve pil çalışma süresi hakkında bilgi verir. 4'ü 1 arada Multi Jet, 4 püskürtme türü arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlarken, Kärcher nozul teknolojisi nazik ve etkili temizlik sağlar. Deterjan, bu amaçla sağlanan nozul ile uygulanabilir. Kamp yaparken, bisiklet veya yürüyüş turlarından sonra veya bahçede, zaman alıcı kurulum gerektirmeden hızlı ve kolay kullanım için mükemmeldir. Pil, USB-C ile şarj edilebilir. Bahçe hortumu konektörleriyle uyumlu değildir.