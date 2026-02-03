OC Handheld Compact
Lityum iyon pil, katlanabilir sap ve emiş hortumu ile donatılmış OC Handheld Compact orta basınçlı temizleyici, elektrik ve su bağlantısından bağımsız olarak çok yönlü mobil temizlik sağlar.
OC Handheld Compact, esnek ve mobil kullanım için kompakt, el tipi bir orta basınçlı temizleyicidir. Entegre lityum iyon pil ve harici su kaynakları için 5 metrelik emiş hortumu sayesinde, elektrik veya su bağlantısından bağımsız olarak temizlik yapabilirsiniz – hareket halindeyken ve evin her yerinde kullanım için idealdir. Geri çekilebilir saplı hafif, yenilikçi tasarım, yerden tasarruf sağlayan saklama ve kolay taşıma imkanı sunar. 2 kademeli basınç ayarı ile basınç yaklaşık 6 ila 15 bar arasında ayarlanabilir, bu da hassas yüzeyleri temizlemek veya pil çalışma süresini 30 dakikaya kadar uzatmak için idealdir. LED gösterge, mod ve pil çalışma süresi hakkında bilgi verir. 4'ü 1 arada Multi Jet, 4 püskürtme türü arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlarken, Kärcher nozul teknolojisi nazik ve etkili temizlik sağlar. Deterjan, bu amaçla sağlanan nozul ile uygulanabilir. Kamp yaparken, bisiklet veya yürüyüş turlarından sonra veya bahçede, zaman alıcı kurulum gerektirmeden hızlı ve kolay kullanım için mükemmeldir. Pil, USB-C ile şarj edilebilir. Bahçe hortumu konektörleriyle uyumlu değildir.
Özellikler ve faydalar
Mobil temizlikBirlikte verilen emiş hortumu ve entegre pil ile, su ve elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan hareket halindeyken kolayca temizlik yapabilirsiniz (bahçe hortumu konektörü ile uyumlu değildir). Bisikletler, bahçe ve kamp ekipmanları, köpekler veya arabanızdaki lekeleri temizlemek gibi birçok farklı temizlik işinde esnek bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazdaki USB C tipi şarj soketi, hareket halindeyken bile, örneğin arabada veya powerbank ile esnek şarj imkanı sağlar.
LED göstergeli basınç ayarıTemizlik görevine bağlı olarak, Max (15 bar) ve eco!Mode¹⁾ (yaklaşık 6 bar) arasında geçiş yapabilirsiniz. Hassas yüzeyler için veya pil ömrünü 30 dakikaya kadar uzatmak için idealdir. LED ışık, akünün mevcut şarj durumu hakkında bilgi verir.
Hafif ve kompakt cihaz tasarımıNakliye ve depolama sırasında yer kaplamasını en aza indirir – yenilikçi cihaz tasarımı, kullanımdan sonra sapın katlanmasına olanak tanır. Bu, OC Handheld Compact'ın paket boyutunu en aza indirir. Hafif ve minimalist tasarımı sayesinde cihaz, uzun süre kullanıldığında bile kolayca tutulabilir ve ele rahatça oturur.
Etkili ve nazik orta basınç
- Verimli Kärcher nozul teknolojisi ve 4'ü 1 arada Multi Jet sayesinde, basınçlı yıkama makinesi nazikçe temizler ve su tasarrufu sağlar. Kirler çok etkili bir şekilde giderilir.
- Bisikletlerdeki rulmanlar, contalar veya akslar gibi hassas bileşenleri korumak için ideal seçimdir.
- Ulaşılması zor yerlerde bile güvenilir ve hassas temizlik.
Zengiz aksesuar seçenekleri
- Multi Jet, tek bir nozülde dört farklı püskürtme tipini bir araya getirir ve nozül başlığını çevirerek kolayca ayarlanabilir.
- Emiş hortumu, bidon, kova veya dere gibi harici su kaynaklarından su kullanmayı mümkün kılar. 5 m uzunluğu sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sağlar.
- Deterjan püskürtme özelliği, inatçı kirlerin daha etkili bir şekilde temizlenmesi için deterjanın geniş bir yüzeye kolayca uygulanmasını sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Basınç (Bar)
|max. 15
|Basınç aralığı
|Orta seviye basınç
|Su debisi (l/sa)
|150
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|7,2
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|1
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / 12 Eko-verimlilik modu: / 30
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (sa)
|3
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ eco!Mode ayarında, su tüketimi en yüksek ayara (Max modu) kıyasla ortalama %24, enerji tüketimi ise ortalama %54 azalır.
Scope of supply
- Şarj cihazı: 5 V / 2 A USB kablosu + adaptör (her biri 1 adet)
- 4'ü 1 arada Multi Jet
- Vakum hortumu
- Deterjan şişesi
Ekipman
- Su emişi
- Entegre su giriş filtresi
- Katlanabilir sap
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Çadır / kamp ekipmanları
- Evcil Hayvanlar / Köpekler
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Spor ekipmanları (sörf tahtası, kayık, ayakta kürek çekme tahtası)
- Pusetler / çocuk arabaları
- Çöp kutuları
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Perde/panjur