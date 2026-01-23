Hortum taşıyıcı HT 80 M Kit
Depolama kancası ve aksesuar tutucusu ile taşınabilir hortum arabası. Yüksekliği ayarlanabilir ve yerden tasarruf sağlar.
Taşınabilir araba! Tabanca, sprey vb. için aksesuar deposu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, tam montajlı HT 80 M kit hortum arabası oldukça kullanışlı ve pratiktir. Uzun hortumu artık bahçe boyunca çekmeye gerek yok. Çünkü manevra kabiliyeti olan araba her zaman sulama için kullanıcının yanı başındadır. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu şekilde yataklar, çalılar, mobilyalar ve hortum sağlam kalır. Ardından sulama kısa hortum kullanılarak arabanın etrafında kolaylıkla gerçekleştirilir. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz! Dahası, HT 80 M kit kolaylıkla depolanır ve yenilikçi katlanma fonksiyonu sayesinde fazla yer kaplamaz.
Özellikler ve faydalar
Serbest dönen el kolu
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Sağlam çelik çerçeve ve tambur
- Garantili sağlamlık ve dayanıklılık
Kaymaz ve ergonomik tutamak
- Kolay tutuş için rahat tutamak
Hortum kılavuzu
- Kolar hortum sarma için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|8,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|9,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Scope of supply
- Hortum bağlantısı: 3 Parça(lar)
- Aqua stoplu hortum bağlantısı: 1 Parça(lar)
- G3/4, G1/2, azaltıcı adaptör: 1
- Sprey: 1 Parça(lar)
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Büyük bahçelerin sulanması için