Taşınabilir araba! Tabanca, sprey vb. için aksesuar deposu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, tam montajlı HT 80 M kit hortum arabası oldukça kullanışlı ve pratiktir. Uzun hortumu artık bahçe boyunca çekmeye gerek yok. Çünkü manevra kabiliyeti olan araba her zaman sulama için kullanıcının yanı başındadır. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu şekilde yataklar, çalılar, mobilyalar ve hortum sağlam kalır. Ardından sulama kısa hortum kullanılarak arabanın etrafında kolaylıkla gerçekleştirilir. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz! Dahası, HT 80 M kit kolaylıkla depolanır ve yenilikçi katlanma fonksiyonu sayesinde fazla yer kaplamaz.