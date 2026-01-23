HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8
Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.
Kullanıma hazır, HT 3.420 Hortum Arabası, Kit 5/8”, orta büyüklükte ila büyük alanlar ve bahçeler sulanırken mükemmel işlev gösterir. Yenilikçi katlanma işlevi sayesinde, zorluk yaratmadan ve alandan tasarruf sağlayarak saklanabilir. Özellikler: yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir, 20 m 5/8” PrimoFlex® hortum, Nozzle Plus (2.645-177.0), 3 adet hortum konektörü, 1 adet Aqua Stop’lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü. Kapasite: 40 m 1/2” hortum veya 30 m 5/8” hortum veya 20 m 3/4” hortum. Eksiksiz şekilde monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!
Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
20 m 5/8" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Kullanıma hazır
Serbest dönen el kolu
- Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Geniş tekerlekler
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Kapasite: 40 m 1/2" hortum veya 30 m 5/8" hortum veya 20 m 3/4" hortum
Katlanma işlevi
- Alandan tasarruf sağlayan depolama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|5,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 450 x 700
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.