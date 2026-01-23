Kullanıma hazır, HT 3.420 Hortum Arabası, Kit 5/8”, orta büyüklükte ila büyük alanlar ve bahçeler sulanırken mükemmel işlev gösterir. Yenilikçi katlanma işlevi sayesinde, zorluk yaratmadan ve alandan tasarruf sağlayarak saklanabilir. Özellikler: yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir, 20 m 5/8” PrimoFlex® hortum, Nozzle Plus (2.645-177.0), 3 adet hortum konektörü, 1 adet Aqua Stop’lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 çap düşürücü. Kapasite: 40 m 1/2” hortum veya 30 m 5/8” hortum veya 20 m 3/4” hortum. Eksiksiz şekilde monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yöntemi!