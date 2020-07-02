Dik konumlu elektrikli süpürge VC 4s Kablosuz Elektrikli Süpürge
Optimum temizleme performansı - özellikle halı üzerinde mükemmel performans gösterir. Kablosuz tasarım ve siklonlu temizleme sistemi ile son derece etkileyicidir.
Hafif, kompakt, kablosuz ve güçlü VC 4s Kablosuz 2'si 1 arada elektrikli süpürge akıllı tasarımı ile etkileyicidir. Prizlerinden bağımsız olarak, evde hemen hemen her yerde kullanılabilir. Sabit vakum gücü (15.000 Pa) ve sert zeminlerde ve özellikle halı kaplı zeminlerde kusursuz temizlik sonuçları ile etkileyicidir. Bu mükemel performansı; yüksek hızlı motoru ve çoklu siklon temizleme sistemi ile sağlar. Patentli çift saplı tasarım sayesinde, birkaç saniye içinde klasik bir dik elektrikli süpürgeden pratik bir el süpürgesine dönüştürülür. Eco modunda, güçlü pili bir saat boyunca çalışmaya devam edebilir - zeminleri, mobilyaları ve hatta arabayı temizlemek için bu süre fazlasıyla yeterlidir. Cihazın şarj ünitesi el bölümünde bulunur, böylece sağlanan şarj platformunun duvara monte edilmesi gerekmez, serbestçe durabilir. Teslimat kapsamı ayrıca bir döşeme ve bir yarık başlığı içerir.
Özellikler ve faydalar
Kolay ve rahat kullanımZahmetsiz temizlik için ince tasarım ve ideal ağırlık dağılımı. Mümkün olan en iyi ergonomi için patentli anahtar ve çift kulplu tasarım. Mobilya etrafında kolay manevra yapmak için 180 ° menteşeli zemin başlığı.
Mükemmel emiş gücüFırçasız yüksek hızlı motor ve motorlu halı başlığı ile. Sabit emiş gücü için HEPA 12 filtreli çok siklonlu temizleme sistemi. Eko modunda 60 dakikaya kadar çalışma süresi.
Çok yönlüHer türlü zemin, mobilya ve araçların temizliği için. Evdeki tüm temizlik ihtiyaçları için kapsamlı aksesuarlar.
Kolay şarj ve depolama
- Tutma yerindeki şarj işlevi, depolama istasyonunun duvara monte edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Elektrikli süpürgeyi ve aksesuarları bir arada tutmak için depolama istasyonu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|79
|Akü gerilimi (V)
|18
|Batarya türü
|Lityum iyon aküLityum iyon akü
|Min. çalışma süresi (Asgari)
|60
|Batarya şarj süresi % 100 (h)
|3,5
|Akım tipi şarj cihazı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|270 x 139 x 1110
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Güç kontrol, 3 güç seviyesi ile
- HEPA Filtre, HEPA 12 filtresi
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminlerden halılara kadar tüm zeminlerin köşelere tam olarak temizlenmesi için
- Döşemeli mobilyaların temizliği için de uygundur