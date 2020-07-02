Hafif, kompakt, kablosuz ve güçlü VC 4s Kablosuz 2'si 1 arada elektrikli süpürge akıllı tasarımı ile etkileyicidir. Prizlerinden bağımsız olarak, evde hemen hemen her yerde kullanılabilir. Sabit vakum gücü (15.000 Pa) ve sert zeminlerde ve özellikle halı kaplı zeminlerde kusursuz temizlik sonuçları ile etkileyicidir. Bu mükemel performansı; yüksek hızlı motoru ve çoklu siklon temizleme sistemi ile sağlar. Patentli çift saplı tasarım sayesinde, birkaç saniye içinde klasik bir dik elektrikli süpürgeden pratik bir el süpürgesine dönüştürülür. Eco modunda, güçlü pili bir saat boyunca çalışmaya devam edebilir - zeminleri, mobilyaları ve hatta arabayı temizlemek için bu süre fazlasıyla yeterlidir. Cihazın şarj ünitesi el bölümünde bulunur, böylece sağlanan şarj platformunun duvara monte edilmesi gerekmez, serbestçe durabilir. Teslimat kapsamı ayrıca bir döşeme ve bir yarık başlığı içerir.