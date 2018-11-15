SARI HAFTA SONU BAŞLIYOR!
Kärcher, 27- 30 Kasım 2020 tarihlerinde www.karcher.com.tr adresinden yapılacak alışverişlerde inanılmaz fiyatlarla karşınızda olacak!
Beğendiğiniz ürünü sepete ekleyin ve 27 Kasım Gece 00.01'i bekleyin!
KAMPANYA ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR
Yılın en iyi fırsatından yakalamak için beğendiğin ürünü sepete ekle, 27 Kasım Gece Yarısı Saat 00.01'i bekle!
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İNDİRİMLİ İÇ ALAN TEMİZLİK MAKİNELERİ
İNDİRİMLİ DIŞ ALAN TEMİZLİK MAKİNELERİ
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*Kärcher Servis Ticaret A.Ş. ürün, fiyat ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
*Kampanya kapsamında sosyal medya ve web sitesi üzerinde kullanılan tüm görseller temsilidir, gerçek ürünlerle arasında farklılıklar olabilir.
*Kampanya kapsamındaki fiyatlar, stoklarla sınırlıdır.