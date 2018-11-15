SARI HAFTA SONU BAŞLIYOR!

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Kärcher,  27- 30 Kasım 2020 tarihlerinde www.karcher.com.tr adresinden yapılacak alışverişlerde inanılmaz fiyatlarla karşınızda olacak!

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İNDİRİMLİ İÇ ALAN TEMİZLİK MAKİNELERİ

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Kärcher FC 5 *EU
FC 5 *EU
Islak ve kuru kirleri sadece bir adımda vakumlamak ve silmek için mikrofiber silindirli ve ikisi bir arada işlevli: FC 5 Zemin Temizleme Makinesi.
Kärcher FC 3 Kablosuz
FC 3 Kablosuz
FC 3 şarjlı zemin temizleme makinesi, yenilikçi kendini temizleme işlevi sayesinde zemini sürekli temiz suyla siler. Ergonomik ürün tasarımı, mobilyaların altında zorluk çekmeden ulaşabileceği anlamına gelir.
Kärcher Dik konumlu elektrikli süpürge VC 5 Kablosuz Elektrikli Süpürge
VC 5 Kablosuz Elektrikli Süpürge
40 dakikaya varan bir çalışma süresi olan VC 5 şarjlı elektrikli süpürge, maksimum hareket özgürlüğü ve azami konfor sağlarken kullanıcıyı büyük ve ağır bir cihazla temizlik yapma zahmetinden kurtarır.
Kärcher Elektrikli süpürge VC 2 *EU
VC 2 *EU
Kompakt ve kullanımı kolay VC 2 elektrikli süpürge, torbalı bir model olup düz ve küçük evleri rahatça temizlemek için oldukça idealdir.
Kärcher Su filtreli elektrikli süpürge DS 6 *EU
DS 6 *EU
% 99.5'e kadar temizlenmiş taze hava salınımına imkan veren yenilikçi su filtresi teknolojisine sahip bu elektrikli süpürge, yalnızca alerji hastaları için değil herkes için büyük fayda sağlamaktadır.
Kärcher RC 3
RC 3
Kamera-lazer navigasyon sistemine ve kullanışlı uygulama kontrolüne sahip akıllı RC 3, temizlenecek alanın bir temizleme haritasını oluşturur, evinizi istediğiniz zaman otonom ve sistematik bir şekilde temizler.
Kärcher KB 5
KB 5
Elektrikli süpürgeye göre daha hızlı kullanıma hazır hale gelir: Pratik ara temizlik için kablosuz şarjlı süpürge KB 5 En küçük alanlarda bile üstün temizlik performansı.
Kärcher WV 5 Premium *EU
WV 5 Premium *EU
Şarjla çalışan cam temizleme makinesi WV 5 Premium, pratik bir temizlik sağlar ve leke bırakmaz. İsteğe bağlı ekstra pil desteği sayesinde, temizliğe ara verilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
Kärcher WV 1 Plus
WV 1 Plus
WV 1 Plus Window Vac ve mikrofiber silme bezli sprey şişesi ile pencerelerinizi zahmetsizce ve lekesiz sonuçlarla üç kat daha hızlı temizleyebilirsiniz.
Kärcher WV 1
WV 1
Kärcher WV 1 Window Vac, pencere temizliğini zahmetsiz, iz bırakmadan ve geleneksel yöntemlerden üç kat daha hızlı hale getirir.
Kärcher Çok amaçlı elektrikli süpürge WD 2 Çok Amaçlı Elektrikli Süpürge ve Kartuş Filtre Kiti
WD 2 Çok Amaçlı Elektrikli Süpürge ve Kartuş Filtre Kiti
WD 2 Çok Amaçlı Elektrikli Süpürge güçlü ve enerji açısından verimli bir makina olup 12 litrelik bir plastik haznesi ve kartuş filtresi ile birlikte gelmektedir.
Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix
SC 2 Deluxe EasyFix
Kimyasal madde içermeyen buharlı temizlik için giriş seviyesi model olarak kabul edilir. Çalışma modunu görüntülemek için LED ekranı bulunur. SC 2 Deluxe EasyFix evdeki tüm sert yüzeyler için idealdir.
Kärcher EasyFix mikrofiber zemin temizleme bezi (iki set)
EasyFix mikrofiber zemin temizleme bezi (iki set)
Bez kir ile temas etmek zorunda kalmadan değiştirilebilir: yüksek kaliteli EasyFix mikrofiber zemin bezi tak-çıkar sistemi sayesinde, EasyFix buharlı temizleyici zemin başlığına takılması ve çıkarılması kolay ve hızlıdır.
Kärcher Pencere temizleme nozülü
Pencere temizleme nozülü
Buharlı temizleme makinesi yardımı ile camı pencereyi ve aynaları iyice temizler.
Kärcher Buharlı serisi için tekstil başlığı
Buharlı serisi için tekstil başlığı
Tekstil bakım başlığı, giysi ve kumaşlardaki kırışıklıkları ve istenmeyen kokuları giderir.
Kärcher Halı Başlığı
Halı Başlığı
Halıları buharlı temizlik makinesi ile temizlerken kullanmanız için tasarlanmış olan zemin başlığı.

İNDİRİMLİ DIŞ ALAN TEMİZLİK MAKİNELERİ

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Kärcher K 5 FC *EU
K 5 FC *EU
Tüm yüzeylerde doğru basınç için tetik tabancasında basınç göstergesine sahiptir. Orta düzey kirler üzerinde yapılan düzenli temizlikler için idealdir. Alan performansı 40 m²/sa.
Kärcher K 4 FC *EU
K 4 FC *EU
Tüm yüzeylerde doğru basınç için tetik tabancasında basınç göstergesine sahiptir. Orta düzey kirler üzerinde zaman zaman yapılan temizlikler için idealdir. Alan performansı 30 m²/sa.
Kärcher K 3 Full Controll Car *EU
K 3 Full Controll Car *EU
Hafif kirlerde ve ara sıra kullanım için ideal basınçlı yıkama makinesi. K 3 Full Control, tetik tabancası üzerinde basıncı gösterir - her yüzey için doğru basıncı sağlar.
Kärcher K 3 Full Controll
K 3 Full Controll
Hafif kirlerde ara sıra kullanım için ideal basınçlı yıkama makinesi. K 3 Full Control, tetik tabancası üzerinde basıncı gösterir - her yüzey için doğru basıncı sağlar. Maksimum kontrol ve her yüzeyde ideal basınç için püskürtme namlusundaki basınç ayarını kontrol edin.
Kärcher K 2 Full Control
K 2 Full Control
Bisikletler, bahçe aletleri ve bahçe mobilyalarındaki hafif kirler için hedefli basınç ayarı ile Kärcher K 2 Full Control basınçlı yıkama makinesi 20 m²/sa alan performansı.
Kärcher K 2 Classic
K 2 Classic
Hafif kirler için K 2 Classic basınçlı yıkama makinesi. 20 m2 /s alan performansı, maksimum 110 barlık basınç, maksimum 360 l / s akış hızı, 1400 W bağlantı hızı
Kärcher KHP 1
KHP 1
Kompakt ve güçlü: Motosiklet veya bisiklet yıkama, teras temizliği gibi seyrek kullanımlar için uygun, giriş seviye basınçlı yıkama makinesi.
Kärcher Bahçe Duşu
Bahçe Duşu
2'si 1 arada bahçe çözümü. İster eğlenceli bir duş olarak, ister bitkilerin verimli bir şekilde sulanması için tamamen kontrollü bir püskürtme borusu olarak kullanılsın; çabucak kurulabilir ve çok dar bir alanda saklanabilir.
Kärcher Kirli su dalgıç pompası SP 1 Dirt
SP 1 Dirt
Sağlam ve güvenilir: Şamadıralı ve azami 5.500 I / s pompa kapasitesiyle SP 1 Dirt dalgıç pompası kirli suyu pompalamak ve devridaim yapmak için kompakt başlangıç seviyesi bir pompadır.
Kärcher Köpük jeti bağla ve Temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici
Köpük jeti bağla ve Temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici
Ultra Köpük Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.

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*Kärcher Servis Ticaret A.Ş. ürün, fiyat ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

*Kampanya kapsamında sosyal medya ve web sitesi üzerinde kullanılan tüm görseller temsilidir, gerçek ürünlerle arasında farklılıklar olabilir.

*Kampanya kapsamındaki fiyatlar, stoklarla sınırlıdır.