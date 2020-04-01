Kärcher BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ İLE DERİNLEMESİNE HİJYEN
Yaklaşık 100°C buhar gücüyle virüs ve bakterilerle savaşın.
Bakterileri %99,99* öldürür
Kärcher, SC1 buharlı temizlik makinesinin bakteri ile mücadelede etkinliğini, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Sonuç: Makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerden yok etmektedir.
Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizlik makineleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunabilir.
*Testler Kärcher SC1 buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.
Mutfak TemizliğiArmatürler, fayanslar, cam ve sentetik yüzeyler, aspiratörler, ocaklar veya lavabolar... Buharlı temizlik makineleri, mutfağı hijyenik olarak temizler ve tüm bunları kimyasal madde kullanmadan yapar.
Banyo TemizliğiBanyoda da işini mükemmel yapan buharlı temizlik makineleri fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları ve çatlaklarda bile hijyenik bir temizlik sağlar.
Zemin TemizliğiBuharlı temizlik makineleri taş karoları, PVC, laminat veya vernikli parke zeminleri temizlerken hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan maksimum temizliği ve hijyeni sağlar.
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SC 3 EasyFix & Mikrofiber Bez
SC 3 modeli yanında 15 adet tek kullanımlık mikrofiber bezler hediye edilmektedir. Sarı kanca ve halka şeritleri kumaşın makineye kolayca takılmasına yardımcı olur. Hızlı olmanız gerektiğinde, tüm sert yüzeylerde daha basit ve daha hijyenik temizlik için her zaman elinizin altında taze bir beziniz olur. Böyleyece köşeler ve kenarlar bile zahmetsizce temizlenir.