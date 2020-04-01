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Kärcher BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ İLE DERİNLEMESİNE HİJYEN

 Yaklaşık 100°C buhar gücüyle virüs ve bakterilerle savaşın.

Bakterileri %99,99* öldürür

Kärcher,  SC1 buharlı temizlik makinesinin bakteri ile mücadelede etkinliğini, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Sonuç: Makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerden yok etmektedir.

Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizlik makineleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunabilir.

*Testler Kärcher SC1 buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.

 

Mutfak Temizliği

Armatürler, fayanslar, cam ve sentetik yüzeyler, aspiratörler, ocaklar veya lavabolar... Buharlı temizlik makineleri, mutfağı hijyenik olarak temizler ve tüm bunları kimyasal madde kullanmadan yapar.
Steam cleaner kitchen

Banyo Temizliği

Banyoda da işini mükemmel yapan buharlı temizlik makineleri fayanslar, cam ve ayna yüzeyler, pencereler, armatürler, duş kabinleri ve hatta derz araları ve çatlaklarda bile hijyenik bir temizlik sağlar.
SC 2 bathroom cleaning sink

Zemin Temizliği

Buharlı temizlik makineleri taş karoları, PVC, laminat veya vernikli parke zeminleri temizlerken hiçbir kimyasal kalıntı bırakmadan maksimum temizliği ve hijyeni sağlar.
Steam cleaner floor cleaner

Ürünler

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10 Ürünler
Kärcher SC 5 EasyFix
SC 5 EasyFix
VapoHydro fonksiyonu, sürekli olarak doldurulabilen su haznesi ve zemin aparatıne sahip SC 5 EasyFix buharlı temizleyici, 4.2 bar buhar basıncı ve basınçlı buhar ütü bağlantısı ile güçlü ve çok amaçlı bir kullanım sunmaktadır.
Kärcher SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix içerdiği zemin nozülü ve buharlı basınçlı ütü ile kesintisiz ve kalıcı hijyen sunar. Doldurulabilir, çıkartılabilir su haznesine sahiptir.
Kärcher SC 4 EasyFix
SC 4 EasyFix
Pratik ve kesintisiz buhar temizliği: EasyFix aparatı, sürekli doldurulabilir ve çıkarılabilir su hazneli SC 4 EasyFix buharlı temizleyicisi ile hizmetinizde…
Kärcher SC 3 Upright EasyFix
SC 3 Upright EasyFix
Buhar kullanılarak derin temizliğin yeni yolu! SC 3 Upright EasyFix'in kullanımı son derece kolaydır ve sert zeminler üzerinde mükemmel sonuç verir.
Kärcher SC 3 EasyFix & Mikrofiber Bez
SC 3 EasyFix & Mikrofiber Bez
SC 3 modeli yanında 15 adet tek kullanımlık mikrofiber bezler hediye edilmektedir. Sarı kanca ve halka şeritleri kumaşın makineye kolayca takılmasına yardımcı olur. Hızlı olmanız gerektiğinde, tüm sert yüzeylerde daha basit ve daha hijyenik temizlik için her zaman elinizin altında taze bir beziniz olur. Böyleyece köşeler ve kenarlar bile zahmetsizce temizlenir.
Kärcher SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFix
Zemin aparatı EasyFix ve kireç çözme kartuşuna sahip SC 3 EasyFix buharlı temizlik makinesi, sürekli doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik sağlar. Ayrıca sadece 30 saniye içinde ısınır.
Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix
SC 2 Deluxe EasyFix
Kimyasal madde içermeyen buharlı temizlik için giriş seviyesi model olarak kabul edilir. Çalışma modunu görüntülemek için LED ekranı bulunur. SC 2 Deluxe EasyFix evdeki tüm sert yüzeyler için idealdir.
Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix Premium
SC 2 Deluxe EasyFix Premium
Kimyasal kullanmadan hijyenik temizlik artık mümkün. Çalışma modunu rahatça görüntülemenizi sağlayan LED ışıklı kompakt SC 2 Deluxe EasyFix Premium, evdeki tüm sert yüzeyler için idealdir.
Kärcher SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix
Kimyasallar olmadan yapılan buhar temizliğinde giriş seviyesi modeli olan Kärcher SC 2 EasyFix buharlı temizleyici, evdeki sert yüzeylerin temizliği için yeni EasyFix aksesuarları ile birlikte hizmetinizde…
Kärcher SC 1 EasyFix (yellow) *EU
SC 1 EasyFix (yellow) *EU
Kompakt SC 1 EasyFix buharlı temizlik makinesi, kimyasal madde içermeyen ara temizlik için idealdir ve zemin başlığı sayesinde EasyFix, zemini silip temizler.
Kärcher SV 7
SV 7
Buharlı üfleme, buhar çekme ve kurulama… Hepsi tek makinede! SV 7 ile çok fonksiyonluluk ile kullanışlılığın kusursuz birlikteliğine şahit olun!