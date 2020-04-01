Kärcher BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ İLE DERİNLEMESİNE HİJYEN

Bakterileri %99,99* öldürür

Kärcher, SC1 buharlı temizlik makinesinin bakteri ile mücadelede etkinliğini, bağımsız bir laboratuvarda test ettirmiştir. Sonuç: Makineler doğru kullanıldığında, yaygın ev bakterilerinin %99,99*’unu sert yüzeylerden yok etmektedir.

Mevcut durumda dezenfektanlar öncelikli olarak hastaların bakımı için kullanıldığından, buharlı temizlik makineleri hem ev ortamında hem de ticari ve endüstriyel kullanımda genel hijyenin sağlanmasına önemli bir katkıda bulunabilir.

*Testler Kärcher SC1 buharlı temizlik makineleri ile yapılan eksiksiz temizlik ile sert yüzeylerdeki bakterilerin (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'unu yok ettiğini göstermektedir.