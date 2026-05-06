KM 70/15 C Classic

Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlık
  • İyi manevra kabiliyeti
Geniş çöp haznesi
  • Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir
Ayarlanabilir itme kolu
  • Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar
Ana rulo fırça
Teknik özellikler

Teknik veriler

Yakıt Tipi Manuel
Maksimum saha performansı (m²/sa) 2800
Süpürme genişliği (mm) 480
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm) 700
Renk antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg) 12,8
Ambalajlı ağırlık (kg) 16,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1198 / 818 / 1003

Ekipman

  • Manual süpürme sürüşü
  • İtme kolunu aşağıya katlayınız
  • Faraş prensibi
  • Dış alanlarda kullanımın
  • Kapalı alanlarda kullanımın
Uygulama alanları
  • Küçük parklar ve otopark alanları
  • Yollar
  • Otel
  • Üretim tesisleri
  • Tarımsal işletmelerde ve çiftliklerde süpürme için de uygundur
