KM 70/15 C Classic
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlık
- İyi manevra kabiliyeti
Geniş çöp haznesi
- Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir
Ayarlanabilir itme kolu
- Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar
Ana rulo fırça
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Yakıt Tipi
|Manuel
|Maksimum saha performansı (m²/sa)
|2800
|Süpürme genişliği (mm)
|480
|Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
|700
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
|12,8
|Ambalajlı ağırlık (kg)
|16,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Ekipman
- Manual süpürme sürüşü
- İtme kolunu aşağıya katlayınız
- Faraş prensibi
- Dış alanlarda kullanımın
- Kapalı alanlarda kullanımın
Videos
Uygulama alanları
- Küçük parklar ve otopark alanları
- Yollar
- Otel
- Üretim tesisleri
- Tarımsal işletmelerde ve çiftliklerde süpürme için de uygundur