全新高性能螺旋噴頭（噴頭尺寸 040 ）具有內部功率損耗極小、噴霧品質極佳的優勢，清潔效果和面積效率比上一代產品提升高達 50% 。由於採用旋轉點噴射技術，其清潔力為傳統高壓噴頭的 10 倍，最高工作壓力為 180 bar/18 MPa ，水溫最高可達 60°C 。配備陶瓷噴嘴和陶瓷軸承環，可最大程度延長工作時間。