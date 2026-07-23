螺旋噴頭 040, small, 040

配備 040 號噴嘴的新型高效去污噴頭，清潔和面積效能比前代產品提升高達 50% 。

全新高性能螺旋噴頭（噴頭尺寸 040 ）具有內部功率損耗極小、噴霧品質極佳的優勢，清潔效果和面積效率比上一代產品提升高達 50% 。由於採用旋轉點噴射技術，其清潔力為傳統高壓噴頭的 10 倍，最高工作壓力為 180 bar/18 MPa ，水溫最高可達 60°C 。配備陶瓷噴嘴和陶瓷軸承環，可最大程度延長工作時間。

特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
減少功率損耗並改善高壓噴洗品質
旋轉噴頭上的旋轉點射流結合了直線高壓噴洗和扇型的優點
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
高清潔效率

技術規格

技術規格

最大壓力(Bar) (bar) 180
壓力 (bar) max. 180
溫度 (°C) max. 60
噴頭尺寸 ( ) 40
尺寸 small
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(公斤) (kg) 0.2
重量(包裝後公斤) (kg) 0.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 90 x 57 x 57
兼容的設備
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

法律聲明

Cookie 政策

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司