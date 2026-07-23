螺旋噴頭 040, small, 040
配備 040 號噴嘴的新型高效去污噴頭，清潔和面積效能比前代產品提升高達 50% 。
全新高性能螺旋噴頭（噴頭尺寸 040 ）具有內部功率損耗極小、噴霧品質極佳的優勢，清潔效果和面積效率比上一代產品提升高達 50% 。由於採用旋轉點噴射技術，其清潔力為傳統高壓噴頭的 10 倍，最高工作壓力為 180 bar/18 MPa ，水溫最高可達 60°C 。配備陶瓷噴嘴和陶瓷軸承環，可最大程度延長工作時間。
特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
減少功率損耗並改善高壓噴洗品質
旋轉噴頭上的旋轉點射流結合了直線高壓噴洗和扇型的優點
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
高清潔效率
技術規格
技術規格
|最大壓力(Bar) (bar)
|180
|壓力 (bar)
|max. 180
|溫度 (°C)
|max. 60
|噴頭尺寸 ( )
|40
|尺寸
|small
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|0.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|90 x 57 x 57