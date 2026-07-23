入門清潔組
用於蒸氣清潔的高品質入門布巾布套組包含兩塊通用地板清潔布、一個手持刷布套和一塊拋光布。
入門清潔組可在蒸氣清潔過程中完美清潔。兩種地板清潔布巾與布套有特殊的織物環結構，具有特別好的吸污能力，即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。地板清潔布巾的高蒸氣滲透性可確保出色且衛生的清潔效果。它們可以使用鉤環系統輕鬆快速地連接到 EasyFix 地板刷上，並在不接觸污垢的情況下將其移除。使用手持刷布套，您可以輕鬆去除頑固的水垢和肥皂殘留物，拋光布將使鏡子和其他光滑表面閃閃發光如新。
特點和好處
優質的超細纖維
- 地板清潔布的織物中的特殊環結構提供了特別好的污垢拾取能力。
- 可以在60°C的溫度下機洗。請勿使用任何柔軟劑。
方便的魔鬼氈裝置
- 只需按一下即可輕鬆將地板清潔布附著在地板吸頭上。
- 清潔時，地面清潔布不會打滑
地板清潔布上的拆卸標籤
- 更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。
- 應用領域（例如廚房和浴室的乾濕分離）可以用腳拆卸。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。
手持刷的磨料微纖維布套，帶有磨料和柔軟的微纖維
- 磨料纖維可最佳去除水垢和肥皂殘留物。
高品質超細纖維拋光布巾
- 無條紋拋光效果。
- 極佳的吸水率。
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用範圍
- 硬質地板
- 淋浴間/浴缸
- 洗手台
- 水龍頭
- 鏡面
- 瓷磚牆面