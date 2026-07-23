入門清潔組可在蒸氣清潔過程中完美清潔。兩種地板清潔布巾與布套有特殊的織物環結構，具有特別好的吸污能力，即使是角落和邊緣也能輕鬆清潔。地板清潔布巾的高蒸氣滲透性可確保出色且衛生的清潔效果。它們可以使用鉤環系統輕鬆快速地連接到 EasyFix 地板刷上，並在不接觸污垢的情況下將其移除。使用手持刷布套，您可以輕鬆去除頑固的水垢和肥皂殘留物，拋光布將使鏡子和其他光滑表面閃閃發光如新。