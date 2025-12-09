此家用套件配有可切換的乾式地板吸頭和室內裝飾手持吸頭，包括適合許多常見家庭清潔任務的理想配件。地板吸頭使用腳踏開關進行切換，使其適用於舖有地毯的地板和硬地板，而實用軟墊吸頭非常適合對軟墊家具和其他軟墊進行溫和吸塵。