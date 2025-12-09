家用清潔吸頭套件
方便的配件套件，用於在乾燥地板吸頭和室內裝飾吸頭之間切換。適用於所有凱馳家用乾濕兩用吸塵器和噴抽式清洗機。
此家用套件配有可切換的乾式地板吸頭和室內裝飾手持吸頭，包括適合許多常見家庭清潔任務的理想配件。地板吸頭使用腳踏開關進行切換，使其適用於舖有地毯的地板和硬地板，而實用軟墊吸頭非常適合對軟墊家具和其他軟墊進行溫和吸塵。
特點和好處
可調乾式吸塵吸頭
- 它具有符合人體工學的腳踏開關，可快速輕鬆地調整地板吸頭以適應不同的地板覆蓋物（例如地毯或層壓板 / 鑲木地板）。
- 乾式吸塵器中常見的地毯和硬地板符號可讓您輕鬆選擇正確的設定。
包括收納夾（僅適用於 WD 吸塵器）
- 如果需要，可以連接到地板吸頭。
- 專為在工作中斷期間快速、輕鬆地中間停放吸管和噴頭而設計。
帶有兩個提線器的軟墊吸頭
- 用於溫和徹底清潔室內裝潢、軟墊家具和紡織品表面。
適用於所有凱馳家用乾濕兩用吸塵器和噴抽式清洗機的配件套件
技術規格
技術規格
|數量 (-part)
|3
|標準寬度(公厘) (mm)
|ID 35
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|260 x 65 x 257
應用範圍
- 鋪設地毯地板
- 地毯
- 硬質地板
- 室內裝潢
- 軟墊家具
- 床墊