馬達過濾器, 3 Piece(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1

不織布過濾器可可靠地保護馬達免受灰塵污染，並延長乾式吸塵器或電池式乾式吸塵器的使用壽命。內容： 3 件。