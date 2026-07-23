幫浦連接頭包含單向閥，小

附有單向閥的幫浦連接頭，用於將水管真空緊密連接到幫浦 ( 例如：花園幫浦、家用自動給水機和家用供水系統 ) 。

幫浦連接器用於將吸水軟管連接到花園幫浦和家用高壓幫浦，並實現耐真空連接。此轉接器非常適合連接螺紋為 1 英吋 (33.3 mm) 且軟管為 3/4 英吋或 1 英吋的幫浦。包含接頭螺帽、軟管夾、墊圈和止逆閥。止逆閥可用於沉水幫浦或沉水壓力幫浦，以防止水回流到幫浦中。否則，可以使用墊圈代替止逆閥。

特點和好處
連接套件
  • 用於將軟管連接至幫浦，以防真空
可旋轉螺紋
  • 用於將幫浦連接器安裝到幫浦上，特別是當軟管已經安裝在幫浦連接器上時。
適用於 3/4 英吋和 1 英吋軟管
  • 可根據軟管的尺寸使用相符的連接件。
包括平面密封
  • 密封幫浦的連接件，以防止水漏出
包括止逆閥
  • 防止已抽取的水回流。特別推薦用於沉水幫浦和沉水壓力幫浦。
包括軟管夾
  • 用於將軟管連接至幫浦接頭

技術規格

技術規格

尺寸 適用於 3/4 英吋和 1 英吋軟管
螺芽尺寸 G1
顏色 黑色
重量(包裝後公斤) (kg) 0.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 41 x 65 x 41
兼容的設備
應用範圍
  • 抽水，例如來自蓄水池、水槽、水井等。
  • 洪水發生時使用
  • 房屋和地下室的水損壞（洗衣機漏水 / 地下水滲漏）
  • 為家庭廁所和洗衣機提供服務用水
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