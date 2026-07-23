幫浦連接器用於將吸水軟管連接到花園幫浦和家用高壓幫浦，並實現耐真空連接。此轉接器非常適合連接螺紋為 1 英吋 (33.3 mm) 且軟管為 3/4 英吋或 1 英吋的幫浦。包含接頭螺帽、軟管夾、墊圈和止逆閥。止逆閥可用於沉水幫浦或沉水壓力幫浦，以防止水回流到幫浦中。否則，可以使用墊圈代替止逆閥。