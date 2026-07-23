新型高性能螺旋噴頭（噴頭尺寸030）提供集中的清潔力。顯著改善–清潔和區域性能比其前代產品高出50％。由於有了旋轉點噴射，它的清潔性能是傳統高壓噴頭的10倍。帶有陶瓷軸承，以延長工作時間。用於最大180 bar / 18 MPa和60°C的水溫。