螺旋噴頭030(不可維修), small, 030

更少的功率損耗，更高的高壓：噴頭尺寸為030的新型高性能比其前代產品具有高達50％的清潔和區域性能。

新型高性能螺旋噴頭（噴頭尺寸030）提供集中的清潔力。顯著改善–清潔和區域性能比其前代產品高出50％。由於有了旋轉點噴射，它的清潔性能是傳統高壓噴頭的10倍。帶有陶瓷軸承，以延長工作時間。用於最大180 bar / 18 MPa和60°C的水溫。

特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
  • 節省大量時間。
減少功率損耗並改善高壓噴洗品質
  • 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴頭上的旋轉點射流結合了直線高壓噴洗和扇型的優點
  • 高清潔力以及高效使用區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
  • 最長使用壽命。
高清潔效率
  • 快速清除頑固的污垢。

技術規格

技術規格

最大壓力(Bar) (bar) 180
壓力 (bar) max. 180
溫度 (°C) max. 60
噴頭尺寸 ( ) 30
尺寸 small
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(公斤) (kg) 0.2
重量(包裝後公斤) (kg) 0.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 90 x 57 x 57
兼容的設備
Created with AI (artificial intelligence)

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