小噴嘴中的動力源：高效的除塵器（噴嘴尺寸045）與傳統噴嘴相比，清潔性能達到了10倍-得益於旋轉點噴射。與以前的產品相比，它的清潔和區域性能提高了50％。最高180 bar / 18 MPa的壓力和60°C的水溫，甚至可以清除最頑固的污垢。帶陶瓷噴嘴和陶瓷軸承圈，可延長工作時間。