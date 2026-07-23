螺旋噴頭045(不可維修), small, 045

與前代產品相比，其清潔和區域性能提高多達50％：借助新型螺旋噴頭（噴嘴尺寸045），壓力損失已最小化，清潔得以最大化。

小噴嘴中的動力源：高效的除塵器（噴嘴尺寸045）與傳統噴嘴相比，清潔性能達到了10倍-得益於旋轉點噴射。與以前的產品相比，它的清潔和區域性能提高了50％。最高180 bar / 18 MPa的壓力和60°C的水溫，甚至可以清除最頑固的污垢。帶陶瓷噴嘴和陶瓷軸承圈，可延長工作時間。

特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
  • 節省大量時間。
減少功率損耗並改善高壓噴洗品質
  • 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴頭上的旋轉點射流結合了直線高壓噴洗和扇型的優點
  • 高清潔力以及高效使用區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
  • 最長使用壽命。
高清潔效率
  • 快速清除頑固的污垢。

技術規格

技術規格

最大壓力(Bar) (bar) 180
壓力 (bar) max. 180
溫度 (°C) max. 60
噴頭尺寸 ( ) 45
尺寸 small
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(包裝後公斤) (kg) 0.3
兼容的設備
Created with AI (artificial intelligence)

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