螺旋噴頭045(不可維修), small, 045
與前代產品相比，其清潔和區域性能提高多達50％：借助新型螺旋噴頭（噴嘴尺寸045），壓力損失已最小化，清潔得以最大化。
小噴嘴中的動力源：高效的除塵器（噴嘴尺寸045）與傳統噴嘴相比，清潔性能達到了10倍-得益於旋轉點噴射。與以前的產品相比，它的清潔和區域性能提高了50％。最高180 bar / 18 MPa的壓力和60°C的水溫，甚至可以清除最頑固的污垢。帶陶瓷噴嘴和陶瓷軸承圈，可延長工作時間。
特點和好處
與前代產品相比，清潔和區域性能提高多達50％
- 節省大量時間。
減少功率損耗並改善高壓噴洗品質
- 改善了清潔能力，可清除頑固的污垢。
旋轉噴頭上的旋轉點射流結合了直線高壓噴洗和扇型的優點
- 高清潔力以及高效使用區域性能。
陶瓷噴頭和陶瓷軸承圈
- 最長使用壽命。
高清潔效率
- 快速清除頑固的污垢。
技術規格
技術規格
|最大壓力(Bar) (bar)
|180
|壓力 (bar)
|max. 180
|溫度 (°C)
|max. 60
|噴頭尺寸 ( )
|45
|尺寸
|small
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.3