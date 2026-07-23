EasyFix超細纖維地板刷布巾組
EasyFix超細纖維地板刷布巾組甚至可以清除耐刮擦的石材地板上的頑固污漬。魔鬼氈的黏貼方式可輕鬆連接和拆卸，而不會與灰塵接觸。
使用EasyFix超細纖維地板刷布巾組，所有污漬都會從耐刮擦的石材地板上消失。包括2個高吸收性超細纖維地板清潔布，可確保出色且衛生的清潔效果。只需使用魔鬼氈的黏貼方式將地板清潔布巾簡單地固定在EasyFix蒸汽清洗機地板刷上，然後就可以從保證對所有角落和邊緣進行清潔開始進行工作。一個特別方便的功能是布巾從地板刷上取下，而不會與灰塵接觸：為此，只需踩下連接到該布上的圖示，然後向上拉動地板刷即可。然後，可以在60°C的洗衣機中清潔抹布。
特點和好處
高品質超細纖維
- 最佳的污垢疏鬆和高水平的污垢清除能力，可在所有硬表面上進行徹底清潔。
- 可以在60°C的溫度下機洗。請勿使用任何柔軟劑。
方便的魔鬼氈裝置
- 只需按一下即可輕鬆將地板清潔布巾附著到地板刷上。
- 清潔時，地面清潔布不會打滑
地板清潔布上的拆卸標籤
- 更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。
技術規格
技術規格
|纖維紡織品
|100%聚酯纖維
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用範圍
- 石材地板
- 硬質地板
- 瓷磚牆面