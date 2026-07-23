使用EasyFix超細纖維地板刷布巾組，所有污漬都會從耐刮擦的石材地板上消失。包括2個高吸收性超細纖維地板清潔布，可確保出色且衛生的清潔效果。只需使用魔鬼氈的黏貼方式將地板清潔布巾簡單地固定在EasyFix蒸汽清洗機地板刷上，然後就可以從保證對所有角落和邊緣進行清潔開始進行工作。一個特別方便的功能是布巾從地板刷上取下，而不會與灰塵接觸：為此，只需踩下連接到該布上的圖示，然後向上拉動地板刷即可。然後，可以在60°C的洗衣機中清潔抹布。