EasyFix 地板刷與布巾組配有相容的通用地板刷布巾，可確保在密封硬地板上獲得出色的清潔效果 - 即使在角落和邊緣也是如此。透過巧妙的鉤環系統，可以將通用地板清潔布快速輕鬆地固定在地板刷上：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可使用。清潔後，可以輕鬆地將地板清潔布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需接觸污垢：只需踩在布上的腳片上，然後向上拉地板刷即可。