EasyFix 地板刷與布巾組
憑藉其方便的魔鬼氈系統和相容的通用地板刷布巾，您可以更換蒸汽清洗機 EasyFix 地板刷套件上的布，而無需接觸污垢。
EasyFix 地板刷與布巾組配有相容的通用地板刷布巾，可確保在密封硬地板上獲得出色的清潔效果 - 即使在角落和邊緣也是如此。透過巧妙的鉤環系統，可以將通用地板清潔布快速輕鬆地固定在地板刷上：只需將地板清潔布按到 EasyFix 地板刷上即可使用。清潔後，可以輕鬆地將地板清潔布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需接觸污垢：只需踩在布上的腳片上，然後向上拉地板刷即可。
特點和好處
優質的超細纖維
- 布中的特殊環結構可確保在所有密封的硬表面上具有特別好的污垢拾取效果和徹底的清潔效果。
- 可以在60°C的溫度下機洗。請勿使用任何柔軟劑。
方便的魔鬼氈裝置
地板清潔布上的拆卸標籤
- 更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。
- 應用領域（例如廚房和浴室的乾濕分離）可以用腳拆卸。
創新的波浪導熱
- 得益於波浪傳導的技術，蒸氣均勻分佈在清潔表面和地板清潔布巾上。
彈向多向刷頭
- 無論使用者身高如何，符合人體工程學和有效的清潔方式。
- 伸到家具下面的理想選擇。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.4
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 115 x 100
應用範圍
- 硬質地板
- 瓷磚牆面