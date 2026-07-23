EasyFix 通用地板刷布巾組包括兩塊高吸水性、耐磨的地板布巾，由用於 EasyFix 地板刷的優質細纖維製成。具有特殊毛圈結構的紡織布料可確保出色的吸污性能。高蒸氣滲透性可實現出色且衛生的清潔效果 - 即使角落和邊緣也能立即清潔。借助鉤環系統，地板清潔布巾可以輕鬆快速地貼合到蒸汽清洗機的地板刷上：只需將它們貼合 EasyFix 地板刷上即可完成。在工作過程中，布料保持牢固位置並且不會滑動。清潔後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需與污垢接觸：只需踩住抹布上的腳片，向上拉地板刷即可。