EasyFix 通用地板刷布巾組
由優質細纖維製成的通用地板刷布巾布非常適合用蒸汽清潔器清除頑固污垢。由於採用了鉤環系統，更換抹布時不會接觸污垢。
EasyFix 通用地板刷布巾組包括兩塊高吸水性、耐磨的地板布巾，由用於 EasyFix 地板刷的優質細纖維製成。具有特殊毛圈結構的紡織布料可確保出色的吸污性能。高蒸氣滲透性可實現出色且衛生的清潔效果 - 即使角落和邊緣也能立即清潔。借助鉤環系統，地板清潔布巾可以輕鬆快速地貼合到蒸汽清洗機的地板刷上：只需將它們貼合 EasyFix 地板刷上即可完成。在工作過程中，布料保持牢固位置並且不會滑動。清潔後，可以將用過的抹布從 EasyFix 地板刷上取下，而無需與污垢接觸：只需踩住抹布上的腳片，向上拉地板刷即可。
特點和好處
優質的超細纖維布中的特殊環結構可確保在所有密封的硬表面上具有特別好的污垢拾取效果和徹底的清潔效果。 可以在60°C的溫度下機洗。請勿使用任何柔軟劑。
方便的魔鬼氈裝置只需按一下即可輕鬆將地板清潔布附著在地板吸頭上。 清潔時，地面清潔布不會打滑
地板清潔布上的拆卸標籤更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。 應用領域（例如廚房和浴室的乾濕分離）可以用腳拆卸。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用範圍
- 密封硬地板
- 硬質地板
- 瓷磚牆面